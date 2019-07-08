ЕС с 2014 года выделил 17 млрд евро на поддержку реформ на Украине - Юнкер

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер положительно оценил уровень сотрудничества Украины с Евросоюзом.
"Мы должны все гордиться Украиной и нашим партнерством. Соответственно, ЕС и другие финансовые учреждения выделили уже более EUR15 млрд, чтобы поддержать процесс реформ в Украине, и делают это с 2014 года", - сказал Юнкер на брифинге в понедельник в Киеве после завершения саммита Украина-ЕС.
По его мнению, сближению жителей стран ЕС и Украины очень помогла либерализация визового режима. Так, с 1 июня 2017 года было уже 3 млн посещений украинцами стран ЕС.
Президент Еврокомиссии подчеркнул, что ЕС хотел бы увеличить участие Украины в университетской программе ЕС Erasmus+. По его словам, уже более 7 тыс. украинских студентов участвовали в ней.
Юнкер отметил, что благодаря вступлению в силу Соглашения о зоне свободной торговли значительно вырос товарооборот Украины и ЕС.
Он также надеется, что с новым президентом Украина сможет решительно искоренить коррупцию.
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