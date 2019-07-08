Саудовская flyadeal отказалась от заказа Boeing 737 MAX, перейдет на самолеты Airbus

Саудовская бюджетная авиакомпания flyadeal отказалась от заказа на самолеты Boeing 737 MAX и принял решение полностью перейти на использование лайнеров Airbus.

Flyadeal, которая является "дочкой" Saudi Arabian Airlines Corp. (Saudia), заявила о намерении приобрести 50 самолетов 737 MAX каталожной стоимостью $5,9 млрд в декабре прошлого года. Однако формально соглашение так и не было заключено, сообщает The Wall Street Journal.

Теперь бюджетный авиаперевозчик планирует купить до 50 самолетов А320neo каталожной стоимостью свыше $5,5 млрд.

Saudia подписала с Airbus договор о приобретении нескольких десятков лайнеров еще на проходившем в июне Международном авиакосмическом салоне в Париже. Однако тогда не было известно, что европейские самолеты получит flyadeal, отмечает Deutsche Welle.

Котировки акций Boeing Co. снижаются на 1,5% в ходе предварительных торгов в понедельник.

Полеты Boeing 737 MАX, а также поставки этих лайнеров, были приостановлены во всем мире после двух авиакатастроф. В марте 2019 года при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек. В Boeing катастрофы объяснили проблемами с программным обеспечением системы МCAS, которая регулирует слишком острый угол атаки (подъема носа самолета) в полете. Компания в середине мая заявила, что полностью обновила ПО.