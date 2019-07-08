19 главных постов в Пентагоне занимают вр.и.о. - ТВ

19 высших постов в Пентагоне до сих пор не заняты постоянными должностными лицами, сообщает в понедельник американский телеканал CNN.
При этом телеканал напоминает, что сам шеф Пентагона Марк Эспер является исполняющим обязанности министра обороны США.
Кроме этого, в настоящее время в Пентагоне нет постоянных сотрудников на должностях заместителя министра обороны, министра Армии США, министра ВВС США и их заместителей, главнокомандующего ВМС США, помощников министра обороны по переговорам в сфере международной безопасности, по специальным операциям и конфликтам низкой интенсивности, по программам ядерной, химической и биологической защиты.
CNN отмечает, что это явление - последствие попыток Минобороны обеспечить преемственность руководства высшего звена в ведомстве в то время, как у Пентагона еще даже нет официально утвержденного в должности главы.
По данным CNN, в данный момент приоритетом для Пентагона является организация в комитете по делам вооруженных сил Сената США слушаний по вопросу утверждения в должности Марка Эспера.
Эспер - ветеран войны с Ираком 1990-1991 года. Он ушел в отставку в звании подполковника. Эспер работал в исследовательском центре "Наследие", в аппарате Сената и в коммерческих структурах. В ноябре 2017 года Эспер стал министром Армии США.
Кандидатура Эспера должна быть утверждена Сенатом.
В минувшем июне президент США Дональд Трамп сообщил, что предыдущий и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан решил отказаться от борьбы за "постоянный" пост министра обороны.
Начался визит Туска в Азербайджан
Глава МИД Азербайджана и новый посол ФРГ в Баку обсудили реализацию региональных проектов
В Баку проходит выставка, разоблачающая исторические фальсификации о принадлежности Еревана армянам
Саудовская flyadeal отказалась от заказа Boeing 737 MAX, перейдет на самолеты Airbus
"Уральские авиалинии" рассчитывают на поставку первых Boeing-737 MAX с декабря - гендиректор
Китай разрабатывает 15-летний план по развитию автомобилей на новых источниках энергии
Центр инновации и снабжения Минздрава направит более 45 млн манатов на закупку медицинской продукции
Возврат tax free наличными ограничили для туристов в ОАЭ
Британским туристам стали отказывать в аренде гостиничных номеров с балконами
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Астаринского района отбирает подрядчика на строительство жилого дома для пострадавших от оползня
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В Баку прошел показ документального фильма «Операция Багратион»
Элеонора Митрофанова приняла участие в празднике Дня семьи, любви и верности в Баку
Президент Киргизии посетит Швейцарию 9-11 июля
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома