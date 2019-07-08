Начался визит Туска в Азербайджан

Президент Совета Европейского Союза Дональд Туск в понедельник вечером прибыл с визитом в Азербайджан, сообщают официальные СМИ.
Официальные встречи Туска запланированы на вторник.
Н.Аббасова
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