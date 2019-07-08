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Британский министр призывает Брюссель возобновить переговоры по Brexit

Британский министр по делам Brexit Стивен Баркли в понедельник предупредил, что для предотвращения "жесткого" (без соглашения) варианта Brexit необходимы новые переговоры между Лондоном и Брюсселем по соглашению о выходе Великобритании из ЕС.

Ранее британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку по Brexit, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

"Нам нужно вновь взглянуть на него (соглашение - ИФ)", - сказал Баркли журналистам в Лондоне.

"В интересах обеих сторон - избежать (сценария - ИФ) без соглашения, и взглянуть на то, как можно провести соглашение через (британский - ИФ) парламент", - продолжил он.

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон, считающийся наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра Великобритании, по словам Баркли, ранее дал ясно понять: Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Министр отметил, что 27 стран ЕС также указывали на нежелательность дальнейшей отсрочки Brexit.

В то же время Баркли подчеркнул, что "жесткий" Brexit "будет дезорганизующим для Соединенного Королевства, но также он ясным образом будет дезорганизующим и внутри ЕС".

Он пояснил, что воздействие такого сценария Brexit окажет ассиметричное влияние в Европе: так, согласно утверждениям министра, Brexit без соглашения причинит больший ущерб Ирландии, а не Великобритании.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ПЕРЕГОВОРЫ, НЕОБХОДИМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]