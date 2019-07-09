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Замена перешедших в Европарламент членов ЕК состоится до конца октября - СМИ

Государства-члены ЕС отвергли накануне предложение главы Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клода Юнкера оставить вакантными должности членов Еврокомиссии, которые приняли участие в европейских выборах и были избраны в состав нового Европарламента, до полномочий новой ЕК, начинающихся в начале ноября.

Как объясняет сообщившее об этом во вторник издание Politico, предложение было направлено на то, чтобы избежать лишних расходов на период временного краткосрочного назначения новых членов Еврокомиссии.

На прошедших европейских выборах в конце мая пять из 28 членов ЕК были избраны евродепутатами: Франс Тиммерманс (первый зам председателя ЕК, Нидерланды), Андрюс Ансип (заместитель председателя ЕК по цифровому рынку, Эстония), Валдис Домбровскис (заместитель председателя ЕК по евро и финансовой стабильности, Латвия), Мария Габриэль (член ЕК по цифровым экономике и обществу, Болгария), и Корина Крету (член ЕК по региональной политике, Румыния). В итоге только Ансип и Крету перешли в Европарламент.

Мандат нынешней Еврокомиссии действует до конца октября, и каждое из 28 государств-членов имеет право на одного еврокомиссара в составе исполнительной коллегии ЕС.

В начале июня Юнкер предложил не осуществлять замену избранных в Европарламент членов ЕК, распределив их функции между еврокомиссарами, дорабатывающими свой мандат.

Он объяснил это тем, что налогоплательщики ЕС заплатят по миллиону евро за назначение каждого нового члена ЕК, учитывая расходы на переезд и обустройство, персонал, зарплату, пенсионные начисления.

Однако, по данным Politico, на заседании Совета ЕС по занятости 8 июля не удалось добиться согласия министров по этому вопросу. А Эстония и Румыния уже предложили кандидатов на замену Ансипу и Крету: бывшего эстонского министра Кадри Симсон и бывшего румынского евродепутата Иоана Мирча Пашку.

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Тэги: ЕС, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, ЗАМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]