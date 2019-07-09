Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.907 RUR   0.0267 GBR   2.127 TRY   0.2965

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.51 0.88 Brent 64.23 0.93

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.07.2019 14:27

Минторг США введет новые пошлины на импорт стальных конструкций из КНР и Мексики

Министерство торговли США намерено ввести новые пошлины на поставку стальных конструкций из Китая и Мексики, поскольку пришло к предварительному заключению, что власти двух стран незаконно субсидируют этот сектор.

В сообщении Минторга говорится, что пошлины будут "компенсационными", то есть их введение позволит нивелировать объем субсидий.

Пошлины для китайских стальных конструкций, поставляемых в США, составят 30,3-177,43%, для мексиканских - до 74,01%, сообщил Минторг.

Министерство проинструктирует таможенно-пограничную службу о необходимости сбора новых пошлин с китайских и мексиканских поставщиков.

В 2018 году импорт Штатами китайских стальных конструкций составил порядка $897,5 млн, мексиканских - $622,4 млн.

Минторг также сообщил, что не выявил сигналов существенного субсидирования этого сектора в Канаде и не будет вводить пошлин для канадских стальных конструкций - их экспорт в Штаты в прошлом году составил $722,5 млн.

Финальное решение по этому вопросу будет принято около 19 ноября.

В Минторге отмечают, что его решение является частью обычного процесса выявления практик незаконного субсидирования каких-либо отраслей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, СТАЛЬ, КОНСТРУКЦИИ, ПОШЛИНЫ


Похожие новости


Еврокомиссия заявляет о недопустимости переговоров под давлением США по пошлинам на сталь и алюминий Трамп объявил о решении ввести пошлины на импорт стали и алюминия Команда Трампа не успевает завершить расследование на рынке стали США до конца июня

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]