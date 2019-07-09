Минторг США введет новые пошлины на импорт стальных конструкций из КНР и Мексики

Министерство торговли США намерено ввести новые пошлины на поставку стальных конструкций из Китая и Мексики, поскольку пришло к предварительному заключению, что власти двух стран незаконно субсидируют этот сектор.

В сообщении Минторга говорится, что пошлины будут "компенсационными", то есть их введение позволит нивелировать объем субсидий.

Пошлины для китайских стальных конструкций, поставляемых в США, составят 30,3-177,43%, для мексиканских - до 74,01%, сообщил Минторг.

Министерство проинструктирует таможенно-пограничную службу о необходимости сбора новых пошлин с китайских и мексиканских поставщиков.

В 2018 году импорт Штатами китайских стальных конструкций составил порядка $897,5 млн, мексиканских - $622,4 млн.

Минторг также сообщил, что не выявил сигналов существенного субсидирования этого сектора в Канаде и не будет вводить пошлин для канадских стальных конструкций - их экспорт в Штаты в прошлом году составил $722,5 млн.

Финальное решение по этому вопросу будет принято около 19 ноября.

В Минторге отмечают, что его решение является частью обычного процесса выявления практик незаконного субсидирования каких-либо отраслей.