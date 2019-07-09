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СНГ 09.07.2019 14:40

Лукашенко отверг слухи о неких тайных переговорах с Путиным во время его предстоящей поездки на Валаам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что не собирается "что-то тайно решать" с президентом России Владимиром Путиным во время планируемой поездки на Валаам.

По его словам, многие СМИ, особенно оппозиционные, активно муссируют эту тему, предполагая некие тайные договоренности во время посещения Валаама.

"Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это президента России предложение (поездка туда - ИФ). Это наша православная святыня. Я там просто должен побывать. Я ему благодарен, что он мне ее лично покажет и расскажет, как он воссоздается, что сделано там. Ничего тайного", - сказал Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой в Минске во вторник.

Главу государства цитирует госагентство БелТА.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, ПУТИН, ВАЛААМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]