Вопросы интеграции Белоруссии и России будут затронуты на VI Форуме регионов

Вопросы углубление белорусско-российской интеграции будут обсуждаться в ходе VI Форума регионов двух стран, заявил председатель Совета Республики Национального Собрания Белоруссии Михаил Мясникович.

"Актуальность Форума заключается и в том, что и накануне, и в процессе, и, возможно, после пленарных заседаний будут очень активно и на самом высоком уровне обсуждаться вопросы углубления интеграции Беларуси и России", - сказал Мясникович на заседании оркомитета форума в Минске во вторник.

По его словам, в пленарном заседании форума ожидается участие лидеров двух стран.

Мясникович отметил, что всего с белорусской стороны в форуме ожидается участие около 250 человек.

Председатель Совета Республики сообщил, что одним из самых приоритетных направлений Форума регионов Белоруссии и России будет молодежная политика. "Хотелось бы, чтобы те союзные отношения, которые у нас с великой Россией сформировались на протяжении многих столетий и других этапов нашей совместной славянской жизни, эволюционно были унаследованы и молодыми поколениями", - сказал Мясникович.

Это ценность, которую нужно беречь, подчеркнул глава верхней палаты белорусского парламента. Нужно содействовать тому, "чтобы все хорошее, что у нас есть, тиражировалось, множилось и было достоянием молодых поколений", добавил он.

VI Форум регионов Белоруссии и России пройдет в Санкт-Петербурге 16-18 июля.

Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание, посвященное межрегиональным связям как основе формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов двух стран.

В рамках форума планируется подписание соглашений о сотрудничестве между регионами Белоруссии и России, заключение коммерческих контрактов, а также подписание иных документов о партнерстве.

На полях форума состоится встреча Мясниковича и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководителями органов государственной власти, субъектов РФ и регионов Белоруссии.

Подготовка к форуму обсуждалась на встрече посла Белоруссии в Москве Владимира Семашко с вице-спикером Совета Федерации Юрием Воробьевым.

V Форум регионов Беларуси и России прошел в Могилеве 10-12 октября 2018 года. В нем приняли участие президенты двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин.