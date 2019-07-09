Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.907 RUR   0.0267 GBR   2.127 TRY   0.2965

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.51 0.88 Brent 64.23 0.93

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 09.07.2019 16:26

Более 60% граждан Украины поддерживают вступление страны в НАТО - опрос

Вступление Украины в НАТО поддерживают 62% опрошенных украинцев, против выступает каждый пятый респондент, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного по заказу Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

"62% украинцев поддерживают вступление в НАТО, 21% респондентов не поддерживают такую политику", - сообщил директор Центра стратегического развития территорий Андрей Орлов в ходе презентации исследования во вторник в Киеве.

По его словам, 57% респондентов считают, что членство в НАТО является основной гарантией национальной безопасности Украины. 8% полагают, что таким гарантом может быть военный союз с Россией и другими странами СНГ, а 18% опрошенных считают, что такую гарантию может дать Украине только внеблоковый статус.

В ходе исследования, которое проводил с 14 по 30 мая Центр стратегического развития территорий по заказу Государственного комитета по телевидению и радиовещанию, было опрошено 2116 респондентов из 24 областей Украины, погрешность выборки не превышает 2,18%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, НАТО, ЧЛЕНСТВО, ОПРОС


Похожие новости


Генсек НАТО надеется на продолжение сотрудничества с Украиной при новом президенте Зеленском Порошенко подписал указ о европейской и евроатлантической интеграции Украины Украине нужно проделать немало работы, чтобы претендовать на вступление в НАТО - Волкер Порошенко обещает начать переговоры о вступлении Украины в ЕС Изменения в Конституцию Украины о стратегическом курсе в ЕС и НАТО будут подписаны на следующей неделе - Порошенко Парламент Украины может рассмотреть конституционные изменения о курсе страны в ЕС и НАТО 7 февраля

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]