ЕС выразил обеспокоенность в связи с нарушениями Сирией обязательств по конвенции о химоружии

Европейский союз обеспокоен тем, что Сирия продолжает нарушать обязательства в рамках конвенции о запрещении химического оружия, говорится в заявлении, распространенном посольством Финляндии в Нидерландах.

"ЕС выражает глубокую обеспокоенность в связи с продолжающимися нарушениями Сирийской Арабской Республикой своих обязательств как страны-участника КХО (Конвенции о запрещении химического оружия - ИФ)", - говорится в заявлении дипмиссии председательствующей в ЕС Финляндии.

Сирия, согласно заявлению ЕС, не смогла предоставить полную декларацию о запасах химического оружия, а также - уничтожить все свое химическое оружие и объекты, где оно производится.

"Мы призываем Сирийскую Арабскую Республику в полной мере сотрудничать с техническим секретариатом ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия - ИФ), как того требует конвенция", - говорится в заявлении.

ЕС, говорится в заявлении, берет во внимание доклады ОЗХО о прогрессе, проделанном в устранении сирийской программы по созданию химоружия. Также ЕС высказывает поддержку миссии ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия, работающей в Сирии.

ЕС полностью доверяет профессионализму и эффективности миссии по установлению фактов, в том числе в вопросе инцидента с предполагаемым использованием хлора в сирийском городе Дума.

В марте 2019 года ОЗХО распространила доклад, в котором говорится, что собранная миссией ОЗХО по установлению фактов в Сирии информация дает достаточные основания полагать, что в ходе атаки в сирийской Думе в апреле 2018 года был использован хлор.

С 9 по 12 июля в Гааге проходит 91-я сессия исполнительного совета ОЗХО.