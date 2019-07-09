Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет об отсутствии прогресса в работе белорусско-российской межправительственной рабочей группы по вопросам углубления интеграции.
"Идет непонятное торможение этих процессов", - сказал Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой во вторник в Минске.
Главу государства цитирует госагентство БелТА.
Лукашенко отметил, что результатом работы группы пока являются "одни обещания".
"Переговорная группа натолкнулась на какой-то вопрос - правительство России обещает дать, в том числе премьер (РФ Дмитрий) Медведев, все команды, распоряжения, чтобы в комплексе решать вопросы. Потому что определена тактика ведения переговоров: пообещали - забыли, второй раз пообещали - забыли", - заявил он.
"И почему я так публично об этом говорю. Потому что уже "завтра" (на Форуме регионов Беларуси и России в середине июля - ИФ) нам встречаться с президентом (РФ Владимиром) Путиным в Питере. И обсуждать итоги этих переговоров. А обсуждать нечего на сегодняшний день", - констатировал президент.
В этой связи Лукашенко попросил Рапоту "взять это под контроль и инициировать, поставить жестко вопрос перед российской стороной о том, что мы должны уже буквально за несколько дней выйти на какие-то итоги".
"Чтобы мы могли выработать повестку дня и обсуждать эти вопросы с президентом Путиным 17-18 июля в Питере", - сказал глава государства.
"Просто встретиться и посидеть друг перед другом, ни о чем не говоря, - наверное, это время уже ушло", - подчеркнул Лукашенко.
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