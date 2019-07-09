Главный исполнительный директор французской телекоммуникационной компании Orange Стефан Ришар оправдан парижским уголовным судом по давнему делу о незаконных выплатах государства в пользу предпринимателя Бернара Тапи.
Председатель суда Кристин Ми заявила об отсутствии доказательств каких-либо неправомерных действий со стороны Ришара.
Судебная коллегия оправдала также Тапи и еще четырех обвиняемых по этому делу.
Оправдательный приговор позволит Ришару сохранить за собой пост главы Orange, крупнейшей телекоммуникационной компании Франции, в которой 13,4% принадлежит государству. В январе 2018 года, когда Orange продлила контракт с Ришаром еще на четыре года, министр финансов Франции Брюно ле Мэр предупредил, что в случае признания судом вины Ришара ему придется оставить свой пост.
Так называемое "дело Тапи" затронуло многих людей, включая и Кристин Лагард, выдвинутую ранее в этом месяце на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ).
В 1993 году Тапи, бывший владелец футбольного клуба Olympique de Marseille, продал принадлежащую ему долю в Adidas AG при посредничестве государственного банка Credit Lyonnais, против которого он затем выдвинул обвинение в обмане при проведении сделки и потребовал компенсации ущерба. Продажа акций была связана с желанием Тапи занять министерский пост, несовместимый с подобными вложениями.
После долгих разбирательств комиссия судей встала на сторону Тапи и в 2008 году потребовала выплатить ему 403 млн евро.
Лагард, занимавшая на тот момент пост министра финансов Франции и подписавшая документ о выплате компенсации Тапи, в 2016 году была признана виновной в халатности. В отношении Ришара, который был главой администрации Лагард и обвинялся в пособничестве мошенничеству, расследование продолжилось.
В апреле этого года прокуратура потребовала наказать Ришара лишением свободы на 3 года, штрафом в размере 100 тыс. евро, а также пятилетним запретом на госслужбу.
"Это большое облегчение, что моя невиновность полностью доказана", - заявил во вторник 57-летний Ришар.
Ришар возглавляет Orange около десяти лет, в течение которых добился заметных успехов. Он, в частности, приложил серьезные усилия для улучшения корпоративной культуры после нескольких самоубийств сотрудников компании, а также справился с конкуренцией со стороны бюджетного оператора Iliad SA.
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