Азербайджан в июне являлся основным импортером сахара с Украины

Украина по итогам 10 месяцев 2018/2019 сельхозгода (сентябрь-август) экспортировала 403 тыс. тонн сахара, что на 20% меньше, чем за аналогичный период предыдущего сельхозгода, сообщает пресс-служба национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор".
"Вероятно, что по результатам текущего сельхозгода экспорт сахара составит около 500 тыс. тонн. Это на 10% меньше, чем за предыдущий сельхозгод. Снижение объемов поставок обусловлено низкими мировыми ценами на сахар и неблагоприятной конъюнктурой", - отметила зампредседателя правления ассоциации Руслана Бутыло.
По данным ассоциации, экспорт сахара в июне 2019 года сократился на 40% по сравнению с маем и составил 24,8 тыс. тонн.
"Основным импортером украинского сахара в июне остался Азербайджан, однако Ливия составила ему конкуренцию - на эти две страны приходится по 28% общего объема экспорта. Также, значительные поставки осуществлялись в Грузию и Таджикистан - 12% и 10% соответственно", - сказала Руслана Бутыло.
Как сообщалось, Украина в конце января завершила сезон сахароварения, который начался 31 августа 2018 года. В 2018/2019 сельхозгоду работало 42 сахарных завода, которые произвели 1,82 млн тонн сахара и переработали 13,6 млн тонн сахарной свеклы.
По оценкам ассоциации "Укрцукор", количество работающих сахарных заводов в сезоне 2019/2020 сократится с 42 до 34, производство сахара ожидается на уровне 1,1-1,2 млн тонн.
По данным Минагропрода, посевные площади под сахарной свеклой составили 221,9 тыс. га.
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