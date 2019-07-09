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АПК 09.07.2019 14:12

Азербайджан в июне являлся основным импортером сахара с Украины

Украина по итогам 10 месяцев 2018/2019 сельхозгода (сентябрь-август) экспортировала 403 тыс. тонн сахара, что на 20% меньше, чем за аналогичный период предыдущего сельхозгода, сообщает пресс-служба национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор".

"Вероятно, что по результатам текущего сельхозгода экспорт сахара составит около 500 тыс. тонн. Это на 10% меньше, чем за предыдущий сельхозгод. Снижение объемов поставок обусловлено низкими мировыми ценами на сахар и неблагоприятной конъюнктурой", - отметила зампредседателя правления ассоциации Руслана Бутыло.

По данным ассоциации, экспорт сахара в июне 2019 года сократился на 40% по сравнению с маем и составил 24,8 тыс. тонн.

"Основным импортером украинского сахара в июне остался Азербайджан, однако Ливия составила ему конкуренцию - на эти две страны приходится по 28% общего объема экспорта. Также, значительные поставки осуществлялись в Грузию и Таджикистан - 12% и 10% соответственно", - сказала Руслана Бутыло.

Как сообщалось, Украина в конце января завершила сезон сахароварения, который начался 31 августа 2018 года. В 2018/2019 сельхозгоду работало 42 сахарных завода, которые произвели 1,82 млн тонн сахара и переработали 13,6 млн тонн сахарной свеклы.

По оценкам ассоциации "Укрцукор", количество работающих сахарных заводов в сезоне 2019/2020 сократится с 42 до 34, производство сахара ожидается на уровне 1,1-1,2 млн тонн.

По данным Минагропрода, посевные площади под сахарной свеклой составили 221,9 тыс. га.

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Тэги: УКРАИНА, САХАР, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]