Североатлантический совет НАТО перенес визит на Украину с июля, предположительно, на октябрь

Визит Североатлантического совета во главе с генсеком НАТО на Украину, запланированный на июль, перенесен на осень, сообщила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.
"Североатлантический совет должен был приехать 9-10 июля. В связи с нашими выборами (внеочередными выборами народных депутатов 21 июля - ИФ.), они приняли решение перенести приезд на более поздний срок. Скорее всего, это произойдет в октябре", - сказала Цинцадзе журналистам во вторник в Киеве.
При этом она отметила, что окончательная дата визита пока не определена.
Как сообщалось, 4 июня президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что Украина ожидает запланированный визит Североатлантического совета НАТО в Киев.
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