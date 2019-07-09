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Дальнее зарубежье 09.07.2019 16:03

Североатлантический совет НАТО перенес визит на Украину с июля, предположительно, на октябрь

Визит Североатлантического совета во главе с генсеком НАТО на Украину, запланированный на июль, перенесен на осень, сообщила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Североатлантический совет должен был приехать 9-10 июля. В связи с нашими выборами (внеочередными выборами народных депутатов 21 июля - ИФ.), они приняли решение перенести приезд на более поздний срок. Скорее всего, это произойдет в октябре", - сказала Цинцадзе журналистам во вторник в Киеве.

При этом она отметила, что окончательная дата визита пока не определена.

Как сообщалось, 4 июня президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что Украина ожидает запланированный визит Североатлантического совета НАТО в Киев.

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Тэги: УКРАИНА, НАТО, ВИЗИТ, ПЕРЕНОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]