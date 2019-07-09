Кремль пока не принимал решения по мерам в отношении Грузии - Песков

Решения о возможных ограничительных мерах в отношении Грузии в ответ на нецензурные высказывания грузинского журналиста в адрес президента России пока не принимались, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Решения, как вы знаете, принимаются правительством, в конечном счете - президентом страны. Пока решение не принималось. Мы сразу же вас проинформируем", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о позиции Кремля в отношении санкций, которые Госдума призывает ввести в отношении Грузии.

Песков также обратил внимание на "жесткую реакцию российских парламентариев, абсолютное единодушие в позиции, которую они заняли на фоне беспрецедентного поведения грузинского телеведущего".

Ранее во вторник Госдума приняла заявление "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии" с призывом к правительству принять специальные экономические меры к Грузии.

В заявлении отмечается, что у кабинета министров есть право ввести экономические ограничения в отношении этой страны.

В документе говорится, что "депутаты Госдумы категорически осуждают непрекращающиеся антироссийские провокации в Грузии и отмечают, что открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско- грузинских отношений".

"В связи с продолжением недружественных действий Государственная Дума рекомендует правительству РФ рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер, предусмотренных Федеральным законом от 30 декабря 2006 года No 281-ФЗ "О специальных экономических и принудительных мерах", и внести соответствующие предложения президенту РФ", говорится в заявлении.

Все политические фракции поддержали это заявление.

В минувший понедельник после заседания Совет Думы спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что депутаты предлагают правительству рассмотреть возможность прекращения поставок с территории Грузии в Россию вина, воды газированной, а также обсудили вопросы прекращения перечисления с территории России денежных переводов.

В правительстве РФ заявили о готовности рассмотреть обращение депутатов Госдумы, касающееся запрета на ввоз в Россию грузинского вина и минеральной воды, а также предложение парламентариев заморозить денежные переводы из РФ в Грузию. Это подтвердил в понедельник журналистам пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов.

В минувшее воскресенье вечером ведущий грузинского телеканала "Рустави-2" Георгий Габуния в своей передаче "Постскриптум" выступил с оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина с использованием нецензурной лексики. По горячим следам поступок Габуния осудили президент и премьер Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе, усмотревшие в нем провокацию.