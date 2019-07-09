"Рустави-2" не будет увольнять оскорбившего Путина тележурналиста

Генеральный директор грузинской телекомпании "Рустави-2" Ника Гварамия не собирается увольнять ведущего авторской программы "Постскриптум" Георгия Габунию, который в прямом эфире нецензурно высказался в адрес президента РФ.

В эфире украинского телеканала "Громадське. ТВ" Гварамия сообщил, что журналист отстранен от эфира на два месяца, но затем продолжит работу на "Рустави-2".

При этом гендиректор предположил, что после произошедшего рейтинг телеканала увеличился: "Я вас заверяю, после этого рейтинг канала только увеличился".

По его словам, руководство канала считает произошедшее неприемлемым, потому и временно отстранило Габунию от эфира. Как пояснил Гварамия, он считает, что цель выругавшегося в прямом эфире журналиста "легитимной", но форма, в частности, мат в прямом эфире, по его мнению, этой цели навредила.

Комментируя приостановление журналистских полномочий Габунии на два месяца, Гварамия отметил, что это решение приняла комиссия (орган саморегулирования телеканала "Рустави 2").

7 июля Габуния в своей передаче "Постскриптум" выступил с оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина с использованием нецензурной лексики. По горячим следам поступок Габуния осудили президент и премьер Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе, усмотревшие в нем провокацию.

8 июля высказывания Габуния осудили в Кремле и МИД РФ. А члены совета Госдумы призвали привлечь грузинского журналиста к уголовной ответственности и добиваться его экстрадиции в Россию.