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Регион 09.07.2019 14:29

"Рустави-2" не будет увольнять оскорбившего Путина тележурналиста

Генеральный директор грузинской телекомпании "Рустави-2" Ника Гварамия не собирается увольнять ведущего авторской программы "Постскриптум" Георгия Габунию, который в прямом эфире нецензурно высказался в адрес президента РФ.

В эфире украинского телеканала "Громадське. ТВ" Гварамия сообщил, что журналист отстранен от эфира на два месяца, но затем продолжит работу на "Рустави-2".

При этом гендиректор предположил, что после произошедшего рейтинг телеканала увеличился: "Я вас заверяю, после этого рейтинг канала только увеличился".

По его словам, руководство канала считает произошедшее неприемлемым, потому и временно отстранило Габунию от эфира. Как пояснил Гварамия, он считает, что цель выругавшегося в прямом эфире журналиста "легитимной", но форма, в частности, мат в прямом эфире, по его мнению, этой цели навредила.

Комментируя приостановление журналистских полномочий Габунии на два месяца, Гварамия отметил, что это решение приняла комиссия (орган саморегулирования телеканала "Рустави 2").

7 июля Габуния в своей передаче "Постскриптум" выступил с оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина с использованием нецензурной лексики. По горячим следам поступок Габуния осудили президент и премьер Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе, усмотревшие в нем провокацию.

8 июля высказывания Габуния осудили в Кремле и МИД РФ. А члены совета Госдумы призвали привлечь грузинского журналиста к уголовной ответственности и добиваться его экстрадиции в Россию.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]