Спор между Транснефтью и Роснефтью является чисто корпоративным вопросом - Песков

Спор между "Транснефтью"и "Роснефтью" - это чисто корпоративный вопрос, президент РФ не в курсе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Во вторник в рамках традиционного телефонной конференции Пескову напомнили о ситуации с ограничением приема продукции "Транснефтью" у "Роснефти", что происходит, по словам журналистов, "на фоне публичной ссоры между компаниями".

Пресс-секретаря спросили, в курсе ли президент о введенных ограничениях и о "публичной перепалке" между компаниями.

"Нет, вы знаете, не в курсе. Это корпоративный вопрос, поэтому рекомендуем обратиться в эти компании", - сказал Песков.