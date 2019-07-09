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ТЭК 09.07.2019 14:30

Спор между Транснефтью и Роснефтью является чисто корпоративным вопросом - Песков

Спор между "Транснефтью"и "Роснефтью" - это чисто корпоративный вопрос, президент РФ не в курсе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Во вторник в рамках традиционного телефонной конференции Пескову напомнили о ситуации с ограничением приема продукции "Транснефтью" у "Роснефти", что происходит, по словам журналистов, "на фоне публичной ссоры между компаниями".

Пресс-секретаря спросили, в курсе ли президент о введенных ограничениях и о "публичной перепалке" между компаниями.

"Нет, вы знаете, не в курсе. Это корпоративный вопрос, поэтому рекомендуем обратиться в эти компании", - сказал Песков.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ТРАНСНЕФТЬ, РОСНЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]