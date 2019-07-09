Спор между Транснефтью и Роснефтью является чисто корпоративным вопросом - Песков

Спор между "Транснефтью"и "Роснефтью" - это чисто корпоративный вопрос, президент РФ не в курсе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Во вторник в рамках традиционного телефонной конференции Пескову напомнили о ситуации с ограничением приема продукции "Транснефтью" у "Роснефти", что происходит, по словам журналистов, "на фоне публичной ссоры между компаниями".
Пресс-секретаря спросили, в курсе ли президент о введенных ограничениях и о "публичной перепалке" между компаниями.
"Нет, вы знаете, не в курсе. Это корпоративный вопрос, поэтому рекомендуем обратиться в эти компании", - сказал Песков.
Изменение статус-кво по Карабаху означает начало деоккупации азербайджанских территорий – Алиев
Азербайджан становится важной транзитной страной - Алиев
Министр обороны Азербайджана и глава МККК обсудили текущую ситуацию вокруг карабахского урегулирования
В Азербайджане установят памятник Салманову, открывшему нефть в Западной Сибири
В Азербайджане арестован водитель микроавтобуса, спровоцировавший ДТП с грузовиком , в котором погибли 8 человек
МОК приветствует операцию Европола и WADA по изъятию допинга
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Астаринского района отбирает подрядчика на строительство жилого дома для пострадавших от оползня
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
SEC обвинила Volkswagen в затягивании ее расследования по делу об обмане инвесторов
Узбекистан приветствует совместную резолюцию о мире участников межафганской встречи в Дохе - МИД
Спикер парламента Эстонии поддержал идею восстановить памятник солдатам эстонской дивизии СС
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В Баку прошел показ документального фильма «Операция Багратион»
Число базовых станций Nar 4G превысило 2000
Президент Киргизии посетит Швейцарию 9-11 июля
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома