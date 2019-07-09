Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о причастности России к утечке секретных телеграмм посла Великобритании в США Кима Даррока.

"Никак не могу прокомментировать. Это история между Вашингтоном и Лондоном. Пусть эти две столицы разбираются с этой историей. Это не наша история", - сказал Песков.

Так он отреагировал на просьбу прокомментировать сообщения некоторых СМИ, которые предположили, что Россия может быть причастна к утечке этих телеграмм.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что в секретных телеграммах и брифингах британский посол предупреждал правительство Великобритании о том, что "карьера Трампа может закончиться позором", и описывал конфликты в Белом доме как "бои на ножах".