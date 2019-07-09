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Дальнее зарубежье 09.07.2019 14:42

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Схипхол в Амстердаме

В международном аэропорту Схипхол в Амстердаме во вторник утром столкнулись два пассажирских самолета, пострадавших нет, сообщают европейские СМИ.

Причина столкновения самолетов выясняется. Оно произошло, когда один из авиалайнеров готовился к вылету. В настоящее время проводится допрос пилотов, водителей и авиадиспетчеров.

Один из столкнувшихся самолетов - Boeing 737-800 - принадлежит авиакомпании KLM, он должен был направиться в Мадрид. Авиаперевозчику пришлось пересадить своих пассажиров на другой рейс. Второй самолет - Airbus A320 - лоукостера easyJet вылетал в Лондон.

По данным представителей аэропорта, инцидент не повлиял на график его работы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, АЭРОПОРТ, СТОЛКНОВЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]