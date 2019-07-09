Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Схипхол в Амстердаме

В международном аэропорту Схипхол в Амстердаме во вторник утром столкнулись два пассажирских самолета, пострадавших нет, сообщают европейские СМИ.

Причина столкновения самолетов выясняется. Оно произошло, когда один из авиалайнеров готовился к вылету. В настоящее время проводится допрос пилотов, водителей и авиадиспетчеров.

Один из столкнувшихся самолетов - Boeing 737-800 - принадлежит авиакомпании KLM, он должен был направиться в Мадрид. Авиаперевозчику пришлось пересадить своих пассажиров на другой рейс. Второй самолет - Airbus A320 - лоукостера easyJet вылетал в Лондон.

По данным представителей аэропорта, инцидент не повлиял на график его работы.