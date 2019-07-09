Зурабишвили призвала руководство России не поддаваться на провокации радикальных сил Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала руководство России не поддаваться на провокации грузинских радикальных сил и воздержаться от эскалации напряженности в двусторонних отношениях.
"Будет парадоксом, если соседняя страна ответит на провокацию, по ее же определению, радикальных сил, и поспособствует достижению их целей. Хочу подчеркнуть, что наша мирная политика - это единственная дорога для сохранения в Грузии и регионе стабильности", - сказала Зурабишвили на специальном брифинге во вторник.
Она также призвала участников проходящих в Тбилиси акций протеста сторонников оппозиции использовать президентскую платформу для достижения согласия.
"Это предложение остается в силе для всех, кто желает стабильности и светлого будущего Грузии", - сказала Зурабишвили.
Кроме того, она обратилась к гражданам Грузии, которые проживают в России.
"Я ваш президент и ваше благосостояние для нас очень важно. Знаю, что власти делают все возможное для вас в данной ситуации, чтобы вы продолжили жить мирно и стабильно", - сказала президент Грузии.
Она отметила, что Грузия является толерантной страной и грузинское руководство продолжает этот политический курс.
"Не было ни одного инцидента, который представлял бы угрозу проживающим у нас иностранцам или гостям", - сказала Зурабишвили.
Изменение статус-кво по Карабаху означает начало деоккупации азербайджанских территорий – Алиев
Азербайджан становится важной транзитной страной - Алиев
Министр обороны Азербайджана и глава МККК обсудили текущую ситуацию вокруг карабахского урегулирования
Антипинский НПЗ может возобновить работу до конца июля - топ-менеджер Сбербанка
Бакинский международный аэропорт в I полугодии увеличил пассажиропоток на 3,8%
Поджоги полей значительно снижают урожайность зерновых – Минсельхоз Азербайджана
В Азербайджане установят памятник Салманову, открывшему нефть в Западной Сибири
В Азербайджане арестован водитель микроавтобуса, спровоцировавший ДТП с грузовиком , в котором погибли 8 человек
МОК приветствует операцию Европола и WADA по изъятию допинга
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Астаринского района отбирает подрядчика на строительство жилого дома для пострадавших от оползня
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В Баку прошел показ документального фильма «Операция Багратион»
Число базовых станций Nar 4G превысило 2000
Президент Киргизии посетит Швейцарию 9-11 июля
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома