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Регион 09.07.2019 14:45

Зурабишвили призвала руководство России не поддаваться на провокации радикальных сил Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала руководство России не поддаваться на провокации грузинских радикальных сил и воздержаться от эскалации напряженности в двусторонних отношениях.

"Будет парадоксом, если соседняя страна ответит на провокацию, по ее же определению, радикальных сил, и поспособствует достижению их целей. Хочу подчеркнуть, что наша мирная политика - это единственная дорога для сохранения в Грузии и регионе стабильности", - сказала Зурабишвили на специальном брифинге во вторник.

Она также призвала участников проходящих в Тбилиси акций протеста сторонников оппозиции использовать президентскую платформу для достижения согласия.

"Это предложение остается в силе для всех, кто желает стабильности и светлого будущего Грузии", - сказала Зурабишвили.

Кроме того, она обратилась к гражданам Грузии, которые проживают в России.

"Я ваш президент и ваше благосостояние для нас очень важно. Знаю, что власти делают все возможное для вас в данной ситуации, чтобы вы продолжили жить мирно и стабильно", - сказала президент Грузии.

Она отметила, что Грузия является толерантной страной и грузинское руководство продолжает этот политический курс.

"Не было ни одного инцидента, который представлял бы угрозу проживающим у нас иностранцам или гостям", - сказала Зурабишвили.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]