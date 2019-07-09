Азербайджан и Армения пока не стали альтернативой туристам из РФ после запрета на полеты в Грузию - Aviasales

После приостановки авиасообщения с Грузией, а также прекращения продаж турпакетов, цены на билеты в страну с пересадкой выросли примерно на 13%, сообщил журналистам во вторник генеральный директор агрегатора Biletix Игорь Константинов.

"В связи с прекращением авиасообщения с Грузией мы наблюдаем рост стоимости авиаперевозки. При комбинации стыковочных рейсов стоимость перелета стала дороже в среднем на 13%. Если более детально посмотреть, то у некоторых авиакомпаний цена билета выросла до 30%. На наш взгляд это связано с уменьшением частоты авиарейсов. Т.е. чем их меньше, тем дороже", - рассказал он.

PR-директор Aviasales Янис Дзенис напомнил, что прямым рейсом улететь в Грузию из Москвы можно было за 7-8 тыс. рублей, сейчас перелет обойдется минимум в 12 тыс. рублей в одну сторону.

По его словам, в России традиционно очень низкая глубина бронирования. "Если немцы первые покупки начинают делать в среднем за три месяца до поездки, то в России 50% продаж приходится за неделю до вылета и менее. Что касается отмен бронирований отелей Грузии на 80%, как сообщили представители турбизнеса страны, мы все еще видим брони. Самостоятельные туристы, бизнес и другие не могут и не будут отказываться", - пояснил Дзенис.

Он также сообщил, что эксперты сервиса не наблюдают роста числа бронирований билетов в Грузию с пересадками в других странах. "Мы не наблюдаем роста числа бронирований билетов в Грузию на стыковочных рейсах на фоне приостановки авиасообщения. В настоящее время в страну с пересадками полетят только ее преданные фанаты, а также граждане Грузии", - считает эксперт.

Также он добавил, что после закрытия Грузии в выигрыше останутся Сочи, Краснодарский край, Турция.

Дзенис добавил, что эксперты Aviasales прогнозировали, что россияне вместо Грузии полетят в Азербайджан и Армению. "Мы ожидали, что россияне переориентируются на Азербайджан и Армению, но пока туристы не воспользовались этими странами как альтернативными видами отдыха", - рассказал он.

Как отметил директор по маркетингу сервиса Level.Travel Евгений Гинзбург, организованные туры в Грузию появились совсем недавно, а рост они показали значительный. "Российские туристы чаще всего приобретали путевки на морские курорты страны. Средний чек по Грузии на семью из двух человек составлял около 60 тыс. рублей", - добавил он.

По его данным, вместо Грузии россияне поедут в Турцию, Тунис, Черногорию, Болгарию и на Кипр.

Президент РФ Владимир Путин в целях обеспечения безопасности российских граждан 21 июня подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.

Эти меры были приняты после того, как 20 июня в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял положенное по регламенту место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции.