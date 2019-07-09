Спецслужбы ЕС собрали информацию об аварии на российской подлодке

Соответствующие службы Евросоюза внимательно отслеживали инцидент с российским глубоководным аппаратом, в результате пожара на котором погибли 14 подводников, сообщила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
"Также наша делегация (постпредство ЕС - ИФ) в Российской Федерации отреагировала, выразив наши соболезнования семьям, которых это затронуло", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.
На дополнительный вопрос, знают ли во внешнеполитической службе ЕС, что именно произошло с подлодкой, Коцьянчич ответила, что службы Евросоюза "собрали информацию, чтобы попытаться понять, что произошло, как это делается обычно в такого рода ситуациях".
При этом она подчеркнула, что не будет "спекулировать на тему самой аварии".
2 июля в Минобороны РФ сообщили, что 14 моряков-подводников погибли при пожаре на научно-исследовательском "глубоководном аппарате". Инцидент произошел 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря. В Минобороны РФ сообщили, что глубоководный аппарат, на котором произошел инцидент, предназначен для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России.
В Минобороны РФ заявили, что благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания на глубоководном аппарате был ликвидирован.
"Это необычное судно, мы с вами знаем, это научно-исследовательское судно, экипаж высокопрофессиональный. В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь - капитаны I ранга, двое - Герои России. Это большая потеря для флота, да и вообще для армии", - сказал президент РФ Владимир Путин 2 июля на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
По данным Минобороны, среди погибших в результате пожара были семь капитанов 1 ранга, двое из которых Герои России, три капитана 2 ранга, два капитана 3 ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.
В Кремле 3 июля сообщили, что информация о типе глубоководного аппарата, а также о характере задач, которые он выполнял, раскрыта не будет. "Есть информация, которая относится к категории гостайны. Это гостайна соблюдается в интересах государства и госбезопасности", - сказал в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что это абсолютно нормальная практика, когда "такая информация никак не раскрывается".
В настоящее время глубоководный аппарат находится в Североморске - главной базе Северного флота России. Шойгу поставил задачу в кратчайшие сроки вернуть его в строй.
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