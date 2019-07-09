SEC обвинила Volkswagen в затягивании ее расследования по делу об обмане инвесторов

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США сообщила о затягивании германским автопроизводителем Volkswagen расследования, по результатам которого регулятор принял решение, что компания вводила в заблуждение американских инвесторов.

В заявлении, направленном SEC в федеральный суд США в понедельник, объясняется, почему расследование, начатое в сентябре 2015 года, растянулось на длительный срок.

Лишь в марте 2019 года SEC обвинила Volkswagen и бывшего главу компании Мартина Винтеркорна в том, что они вводили в заблуждение американских инвесторов, и направила иск в суд.

В мае этого года судья окружного суда Сан-Франциско Чарльз Брейер потребовал от SEC объяснений, заявив, что "совершенно заинтригован" столь длительным расследованием, пишет The Wall Street Journal.

Представитель Volkswagen заявил, что компания полностью сотрудничала с SEC в этом расследовании.

В заявлении регулятора, однако, говорится о длительных задержках предоставления документов и другой информации Volkswagen, а также о свидетелях, не желавших сотрудничать или вообще отказывавшихся говорить с сотрудниками SEC, пытавшимися собрать необходимую информацию.

Расследование касалось периода с апреля 2014 года по май 2015 года, в течение которого Volkswagen привлекла $13 млрд за счет размещения облигаций в США. SEC пришла к выводу, что топ-менеджеры Volkswagen к этому времени знали, что в более 500 тыс. автомобилей с дизельным двигателем, поставленных на американский рынок, превышены допустимые нормы по выхлопным газам. В связи с этим стоимость заимствования для автопроизводителя на американском рынке должна была быть выше, посчитал регулятор.

Volkswagen тянула с предоставлением SEC документов, в которых приводились имена людей, задействованных в размещении облигаций, говорится в заявлении регулятора. Компания отправляла комиссии миллионы страниц различных документов, однако среди них не находилось необходимого списка, пожаловалась SEC.

Регулятор также сообщил, что Федеральная служба финансового надзора Германии отклонила просьбу помочь ему с получением необходимых документов и опросом ключевых свидетелей.

SEC заявила, что изначально планировала заключить соглашение с Volkswagen еще в середине 2016 года, однако компания исключила ее из группы регуляторов, с которыми она вела переговоры об урегулировании претензий, включавшей Минюст.

"Volkswagen уведомил Минюст и SEC, что расследование комиссии отлично от расследований других регуляторов", - отмечается в заявлении.

В результате инициированных властями США в сентябре 2015 года расследований VW вынужден был признать, что во всем мире было продано 11 млн автомобилей, на которые было установлено программное обеспечение, позволявшее манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам. В действительности загрязнение отработанными газами дизельных автомобилей VW в 40 раз превышало допустимые нормы.

Скандал вызвал массовый отзыв продукции германской компании для устранения технических фальсификаций.

VW достиг с властями США соглашения о штрафных и компенсационных выплатах на общую сумму более $23 млрд в рамках урегулирования скандала.