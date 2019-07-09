Наводнения на севере Испании повредили инфраструктуру, один человек погиб

Проливные дожди, вызвавшие наводнения на севере Испании, нанесли серьезный ущерб инфраструктуре, сообщает во вторник газета "Мундо".
Во власти стихии оказалась провинция Наварра, где погиб человек. Его тело спасатели обнаружили в машине, которую унес паводок.
Сильнее всего пострадал город Тафалья: в результате наводнения повреждены улицы, магазины, спортивные площадки и другие объекты. По словам очевидцев, потоки воды сносили автомобили и мусорные контейнеры. Из-за наводнения движение железнодорожного транспорта в городе осуществляется с увеличенными интервалами.
Проливные дожди начались на севере Испании 8 июля, в некоторых районах они сопровождались градом. В Наварре из-за ливней из берегов вышла река Сидакос.
Метеорологи предупреждают, что в течение вторника могут выпасть новые осадки.
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