Совет ЕС принял запасной вариант финансирования бюджета на случай Brexit без сделки

Совет ЕС принял во вторник запасной вариант финансирования союзного бюджета на 2019 год на случай выхода Великобритании из ЕС без заключения сделки.
Цель этих мер, как сообщается в коммюнике Совета ЕС, - смягчить воздействие сценария "без сделки" на финансирование в широком спектре областей, таких как научные исследования и сельское хозяйство.
Они позволят ЕС продолжать платежи британским бенефициарам по контрактам и решениям, подписанным до даты Brexit, пока Великобритания продолжает выплачивать взнос, согласованный в бюджете ЕС на 2019 год.
Европарламент дал согласие на эти чрезвычайные меры 17 апреля 2019 года.
"Сценарий без сделок не повлияет на основной принцип, согласно которому ЕС-27 и Великобритания должны выполнять финансовые обязательства совместно, - заявил в этой связи министр финансов председательствующей в ЕС Финляндии Мика Линтиля. - Согласованные сегодня меры помогут обеспечить это. Они пойдут на пользу физическим и юридическим лицам Великобритании и позволят избежать возможных сбоев другим бенефициарам финансирования ЕС".
Изменение статус-кво по Карабаху означает начало деоккупации азербайджанских территорий – Алиев
Азербайджан становится важной транзитной страной - Алиев
Министр обороны Азербайджана и глава МККК обсудили текущую ситуацию вокруг карабахского урегулирования
Антипинский НПЗ может возобновить работу до конца июля - топ-менеджер Сбербанка
Бакинский международный аэропорт в I полугодии увеличил пассажиропоток на 3,8%
Поджоги полей значительно снижают урожайность зерновых – Минсельхоз Азербайджана
В Азербайджане установят памятник Салманову, открывшему нефть в Западной Сибири
В Азербайджане арестован водитель микроавтобуса, спровоцировавший ДТП с грузовиком , в котором погибли 8 человек
МОК приветствует операцию Европола и WADA по изъятию допинга
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Астаринского района отбирает подрядчика на строительство жилого дома для пострадавших от оползня
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В Баку прошел показ документального фильма «Операция Багратион»
Число базовых станций Nar 4G превысило 2000
Президент Киргизии посетит Швейцарию 9-11 июля
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома