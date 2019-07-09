Совет ЕС принял запасной вариант финансирования бюджета на случай Brexit без сделки

Совет ЕС принял во вторник запасной вариант финансирования союзного бюджета на 2019 год на случай выхода Великобритании из ЕС без заключения сделки.

Цель этих мер, как сообщается в коммюнике Совета ЕС, - смягчить воздействие сценария "без сделки" на финансирование в широком спектре областей, таких как научные исследования и сельское хозяйство.

Они позволят ЕС продолжать платежи британским бенефициарам по контрактам и решениям, подписанным до даты Brexit, пока Великобритания продолжает выплачивать взнос, согласованный в бюджете ЕС на 2019 год.

Европарламент дал согласие на эти чрезвычайные меры 17 апреля 2019 года.

"Сценарий без сделок не повлияет на основной принцип, согласно которому ЕС-27 и Великобритания должны выполнять финансовые обязательства совместно, - заявил в этой связи министр финансов председательствующей в ЕС Финляндии Мика Линтиля. - Согласованные сегодня меры помогут обеспечить это. Они пойдут на пользу физическим и юридическим лицам Великобритании и позволят избежать возможных сбоев другим бенефициарам финансирования ЕС".