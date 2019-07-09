Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.907 RUR   0.0267 GBR   2.127 TRY   0.2965

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.51 0.88 Brent 64.23 0.93

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.07.2019 16:45

ЕС приветствует итоги межафганской конференции в Дохе

Европейский союз считает прошедшую в Дохе межафганскую конференцию шагом к миру, говорится в заявлении пресс-секретаря верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майи Косьянчич, распространенном во вторник.

"Завершившийся вчера в Дохе межафганский диалог стал важным шагом на пути к достижению мира, который заслуживает народ Афганистана, и о котором они долго просили", - говорится в заявлении.

"Европейский союз продолжит политически и финансово поддерживать мирный процесс, проводимый самими афганцами, который сохраняет и берет за основу политические, экономические и социальные достижения народа Афганистана с 2001 года", - говорится в заявлении.

Конференция межафганского диалога завершились накануне в Дохе.

В переговорах, организаторами которых выступили Катар и Германия, приняли участие афганские политики, а также представители гражданского общества.

По итогам конференции стороны договорились свести к нулю гибель гражданского населения в результате конфликта, а также гарантировать безопасность общественных мест, в том числе школ, больниц, рынков и других объектов инфраструктуры.

Катар и Германия назвали эту встречу успешной, сообщают афганские СМИ. Так, спецпредставитель правительства ФРГ в Афганистане Маркус Потцель назвал переговоры конструктивным взаимодействием всех его участников.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, АФГАНИСТАН, ДИАЛОГ


Похожие новости


ЕС внесет конкретный вклад в мирный процесс в Афганистане - Могерини Могерини заявляет о недопустимости гибели гражданских лиц от рук террористов в Афганистане ЕС призывает афганские стороны к переговорам, заявляет о готовности помочь Афганистану - Могерини ЕС сосредоточится на укреплении демократии в Афганистане, республика получит до 2020 года финпомощь в размере 5,6 млрд евро В Евросоюзе разделяют молитвы и надежду всех афганцев на мир, заявила Могерини в связи с терактом в Кабуле Афганистан получит от ЕС финансовую помощь на 1,2 млрд евро - Могерини

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]