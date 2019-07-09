ЕС приветствует итоги межафганской конференции в Дохе

Европейский союз считает прошедшую в Дохе межафганскую конференцию шагом к миру, говорится в заявлении пресс-секретаря верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майи Косьянчич, распространенном во вторник.
"Завершившийся вчера в Дохе межафганский диалог стал важным шагом на пути к достижению мира, который заслуживает народ Афганистана, и о котором они долго просили", - говорится в заявлении.
"Европейский союз продолжит политически и финансово поддерживать мирный процесс, проводимый самими афганцами, который сохраняет и берет за основу политические, экономические и социальные достижения народа Афганистана с 2001 года", - говорится в заявлении.
Конференция межафганского диалога завершились накануне в Дохе.
В переговорах, организаторами которых выступили Катар и Германия, приняли участие афганские политики, а также представители гражданского общества.
По итогам конференции стороны договорились свести к нулю гибель гражданского населения в результате конфликта, а также гарантировать безопасность общественных мест, в том числе школ, больниц, рынков и других объектов инфраструктуры.
Катар и Германия назвали эту встречу успешной, сообщают афганские СМИ. Так, спецпредставитель правительства ФРГ в Афганистане Маркус Потцель назвал переговоры конструктивным взаимодействием всех его участников.
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