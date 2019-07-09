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Внешняя политика 09.07.2019 15:23

Азербайджан и ЕС извлекут экономическую выгоду от нового соглашения о партнерстве - Туск

Европейский союз готов к углублению сотрудничества с Азербайджаном, заявил Президент Совета Европейского Союза Дональд Туск в Баку по итогам переговоров с президентом Ильхамом Алиевым.

«Сегодня в своих беседах с президентом Алиевым я подтвердил готовность ЕС к дальнейшему углублению нашего сотрудничества с Азербайджаном, подчеркнув также важное значение, которое мы придаем уважению верховенства закона, прав человека и основных свобод. ЕС считает, что действительно открытое общество является лучшей гарантией долгосрочной стабильности и хорошей жизни для всех граждан», - сказал Туск.

По его словам, отношения между Азербайджаном и ЕС сближаются с каждым годом. «В 2018 году мы утвердили приоритеты нашего партнерства, и наши переговоры по соглашению об общем авиационном пространстве, а также по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном близки к завершению. Наши экономики извлекут из них выгоду, а наши политические, деловые и культурные связи будут углубляться. И мы, конечно, не должны забывать о Южном газовом коридоре, который - буквально - связывает нас. Этот позитивный импульс должен вывести наше партнерство на более высокий уровень, принести непосредственную пользу всему нашему народу и сопровождать собственные процессы реформ в Азербайджане и диверсификацию экономики», - отметил он.

14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЕС, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]