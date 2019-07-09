Азербайджан и ЕС извлекут экономическую выгоду от нового соглашения о партнерстве - Туск

Европейский союз готов к углублению сотрудничества с Азербайджаном, заявил Президент Совета Европейского Союза Дональд Туск в Баку по итогам переговоров с президентом Ильхамом Алиевым.
«Сегодня в своих беседах с президентом Алиевым я подтвердил готовность ЕС к дальнейшему углублению нашего сотрудничества с Азербайджаном, подчеркнув также важное значение, которое мы придаем уважению верховенства закона, прав человека и основных свобод. ЕС считает, что действительно открытое общество является лучшей гарантией долгосрочной стабильности и хорошей жизни для всех граждан», - сказал Туск.
По его словам, отношения между Азербайджаном и ЕС сближаются с каждым годом. «В 2018 году мы утвердили приоритеты нашего партнерства, и наши переговоры по соглашению об общем авиационном пространстве, а также по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном близки к завершению. Наши экономики извлекут из них выгоду, а наши политические, деловые и культурные связи будут углубляться. И мы, конечно, не должны забывать о Южном газовом коридоре, который - буквально - связывает нас. Этот позитивный импульс должен вывести наше партнерство на более высокий уровень, принести непосредственную пользу всему нашему народу и сопровождать собственные процессы реформ в Азербайджане и диверсификацию экономики», - отметил он.
14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.
Ф.Исазаде
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