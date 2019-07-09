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Карабахский конфликт 09.07.2019 15:29

Военного пути карабахского урегулирования не существует - Туск

Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован только политическим путем в соответствии с международным правом и принципами, заявил президент Совета Европейского Союза Дональд Туск в Баку во вторник.

«ЕС поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана. Говоря о стабильности в регионе, мы также обсудили неразрешенный нагорно-карабахский конфликт. Военного решения нет, а есть только политическое урегулирование в соответствии с международным правом и принципами. ЕС продолжает полностью поддерживать усилия сопредседателей Минской группы и их ориентацию на справедливое и прочное урегулирование, основанное на основных принципах Хельсинкского заключительного акта», - сказал Туск по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По его словам, в Брюсселе ценят общее снижение напряженности. «Но, как и сопредседатели, мы обеспокоены недавними жертвами на линии соприкосновения. Сдержанность важна, равно как и меры по восстановлению атмосферы, способствующей миру и благоприятной для продуктивных переговоров. ЕС уже поддерживает деятельность по поддержанию и готов содействовать конкретным мерам по подготовке населения к миру», - добавил Туск.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЕС, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]