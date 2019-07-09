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Регион 09.07.2019 15:31

ЕС призывает Иран отказаться от шагов, нарушающих его обязательства по СВПД

Евросоюз обеспокоен в связи с подтверждением МАГАТЭ превышения предусмотренного ядерным соглашением порога обогащения Ираном урана в 3,67%, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Нас беспокоит не только это обогащение и превышение нормы СВПД, но также и превышение запасов низкообогащенного урана", - сказала она во вторник на брифинге в Брюсселе.

"Мы призвали Иран не продолжать следовать по такому пути и отказаться от всех мер, которые нарушают его обязательства, включая обогащение урана выше предусмотренных лимитов. Мы поддерживаем контакты с другими участниками соглашения, чтобы изучить возможные будущие этапы", - сообщила Коцьянчич.

Она повторила позицию ЕС, что СВПД - "это решающее соглашение для безопасности всего региона и за его пределами". "Речь идет о безопасности всего мира, о нашей безопасности", - добавила пресс-секретарь.

В ответ на вопрос о возможности прямой дискуссии с Ираном, она заявила, что "в любом случае, есть такие контакты, когда возникает необходимость, это происходит регулярно, это часть наших обязательств". В частности, Коцьянчич, упомянула координирующую роль совместной комиссии СВПД.

Контакты, по ее словам, осуществляются в различной форме, в том числе при прямом участии самой Могерини. "Мы сохраняем контакты со всеми важнейшими партнерами", - заверила Коцьянчич.

В понедельник агентство ИСНА сообщило со ссылкой на представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди, что Иран повысил уровень обогащения урана до уровня, превышающего 4,5%. При этом Камальванди отмечал, что Иран может начать обогащать уран до уровня в 20% в рамках третьего этапа сокращения обязательств по ядерной сделке.

В МАГАТЭ подтвердили, что Тегеран действительно приступил к обогащению урана на уровне, превышающем условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Согласно документу, инспекторы МАГАТЭ "8 июля удостоверились, что Иран обогащает уран свыше, чем на 3,67%".

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Тэги: ЕС, ИРАН, СВПД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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