Азербайджан и ЕС вышли на новый уровень партнерства - Алиев

Президент Ильхам Алиев уверен в дальнейшем успешном сотрудничестве Азербайджана с Европейским союзом.
«Уверен, что в предстоящие годы мы продолжим развитие нашего партнерства в положительном русле. Это служит интересам Азербайджана», - сказал Алиев во вторник в Баку в ходе встречи с президентом Совета ЕС Дональдом Туском.
Глава государства отметил, что с момента последнего визита Туска в Азербайджан (в 2015 году - ИФ) отношения между Брюсселем и Баку успешно развиваются. «Мы смогли поднять наше партнерство на новый уровень. Уверен, что этот визит будет успешным, и мы обсудим вопросы нашей повестки и запланируем будущее сотрудничество между ЕС и Азербайджаном»,- подчеркнул Алиев.
Президент Азербайджана выразил уверенность, что все проекты, успешно реализуемые Баку и Брюсселем, дадут положительные результаты.
В свою очередь, Туск отметил, что это его «наверное, последний визит в Баку в качестве президента Совета Европейского Союза», и быть гостем президента в Азербайджане - это большое удовольствие.
«Мое намерение в Европе, подчеркнуть, насколько важно иметь хорошие отношения с вашей страной. Мой месседж ясен. Я ценю ваши усилия. Вы всегда очень конструктивны, и благодаря этому наши встречи всегда проходят плодотворно»,- подчеркнул Туск.
Ф.Исазаде
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