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Внешняя политика 09.07.2019 15:40

Азербайджан и ЕС вышли на новый уровень партнерства - Алиев

Президент Ильхам Алиев уверен в дальнейшем успешном сотрудничестве Азербайджана с Европейским союзом.

«Уверен, что в предстоящие годы мы продолжим развитие нашего партнерства в положительном русле. Это служит интересам Азербайджана», - сказал Алиев во вторник в Баку в ходе встречи с президентом Совета ЕС Дональдом Туском.

Глава государства отметил, что с момента последнего визита Туска в Азербайджан (в 2015 году - ИФ) отношения между Брюсселем и Баку успешно развиваются. «Мы смогли поднять наше партнерство на новый уровень. Уверен, что этот визит будет успешным, и мы обсудим вопросы нашей повестки и запланируем будущее сотрудничество между ЕС и Азербайджаном»,- подчеркнул Алиев.

Президент Азербайджана выразил уверенность, что все проекты, успешно реализуемые Баку и Брюсселем, дадут положительные результаты.

В свою очередь, Туск отметил, что это его «наверное, последний визит в Баку в качестве президента Совета Европейского Союза», и быть гостем президента в Азербайджане - это большое удовольствие.

«Мое намерение в Европе, подчеркнуть, насколько важно иметь хорошие отношения с вашей страной. Мой месседж ясен. Я ценю ваши усилия. Вы всегда очень конструктивны, и благодаря этому наши встречи всегда проходят плодотворно»,- подчеркнул Туск.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ТУСК, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]