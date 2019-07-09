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Дальнее зарубежье 09.07.2019 17:15

Британец и американец пострадали во время забега с быками в Испании

На фестивале Сан-Фермин в испанском городе Памплона два человека пострадали во вторник во время традиционного забега с быками, сообщают европейские СМИ.

Травмы получил 49-летний британец и 42-летний американец. Оба мужчины находятся в больнице. Один из них получил сильный удар в голову, второй - подвернул лодыжку.

Фестиваль стартовал в субботу на минувшей неделе. Забеги будут проходить каждое утро в течение еще 7 дней. В общей сложности за четыре дня пострадали 12 человек.

Праздник Сан-Фермин ежегодно проводится в июле уже больше восьми столетий. Ежегодно фестиваль посещает около трёх миллионов человек. Во многом это связано с популярностью обычая "энсьерро": толпа людей убегает по перекрытой узкой улочке примерно в течение трех минут от 12 разъяренных быков.

До начала фестиваля зоозащитники провели акцию протеста, и 54 человека в нижнем белье и рогах на голове легли на землю на главной площади Памплоны перед зданием городского совета. Каждого протестующего окаймляла нарисованная мелом рамка вокруг тела, похожая на ту, которую криминалисты рисуют вокруг убитого человека. Из спины у защитников окружающей среды торчали искусственные ножи. Противники фестиваля сравнили себя с убитыми быками. В ходе "энсьерро" большинство быков получают травмы, а многие - погибают либо во время забега, либо после него в ходе схваток с тореадорами, которые традиционно завершают фиесту.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ЗАБЕГ, БЫКИ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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