Британец и американец пострадали во время забега с быками в Испании

На фестивале Сан-Фермин в испанском городе Памплона два человека пострадали во вторник во время традиционного забега с быками, сообщают европейские СМИ.
Травмы получил 49-летний британец и 42-летний американец. Оба мужчины находятся в больнице. Один из них получил сильный удар в голову, второй - подвернул лодыжку.
Фестиваль стартовал в субботу на минувшей неделе. Забеги будут проходить каждое утро в течение еще 7 дней. В общей сложности за четыре дня пострадали 12 человек.
Праздник Сан-Фермин ежегодно проводится в июле уже больше восьми столетий. Ежегодно фестиваль посещает около трёх миллионов человек. Во многом это связано с популярностью обычая "энсьерро": толпа людей убегает по перекрытой узкой улочке примерно в течение трех минут от 12 разъяренных быков.
До начала фестиваля зоозащитники провели акцию протеста, и 54 человека в нижнем белье и рогах на голове легли на землю на главной площади Памплоны перед зданием городского совета. Каждого протестующего окаймляла нарисованная мелом рамка вокруг тела, похожая на ту, которую криминалисты рисуют вокруг убитого человека. Из спины у защитников окружающей среды торчали искусственные ножи. Противники фестиваля сравнили себя с убитыми быками. В ходе "энсьерро" большинство быков получают травмы, а многие - погибают либо во время забега, либо после него в ходе схваток с тореадорами, которые традиционно завершают фиесту.
Изменение статус-кво по Карабаху означает начало деоккупации азербайджанских территорий – Алиев
Азербайджан становится важной транзитной страной - Алиев
Министр обороны Азербайджана и глава МККК обсудили текущую ситуацию вокруг карабахского урегулирования
Антипинский НПЗ может возобновить работу до конца июля - топ-менеджер Сбербанка
Бакинский международный аэропорт в I полугодии увеличил пассажиропоток на 3,8%
Поджоги полей значительно снижают урожайность зерновых – Минсельхоз Азербайджана
В Азербайджане установят памятник Салманову, открывшему нефть в Западной Сибири
В Азербайджане арестован водитель микроавтобуса, спровоцировавший ДТП с грузовиком , в котором погибли 8 человек
МОК приветствует операцию Европола и WADA по изъятию допинга
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Астаринского района отбирает подрядчика на строительство жилого дома для пострадавших от оползня
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В Баку прошел показ документального фильма «Операция Багратион»
Число базовых станций Nar 4G превысило 2000
Президент Киргизии посетит Швейцарию 9-11 июля
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома