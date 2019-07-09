Спикер парламента Эстонии поддержал идею восстановить памятник солдатам эстонской дивизии СС

Председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас (Henn Polluaas) согласен с предложением активистов своей Консервативной народной партии (EKRE) вновь установить дважды демонтированный памятник солдатам 20-й эстонской дивизии СС.
"Это очень хорошее начинание, поскольку это был памятник эстонским мужчинам. То, что во времена правительства Партса (бывший премьер-министр Юха Партс - ИФ) полиция с собаками и перцовым газом пришла разгонять людей, которые встали на защиту памятника, было неправильно", - сказал Пыллуаас порталу "Дельфи" во вторник.
По его словам, "хотя солдат на памятном знаке и был облачен в неправильный мундир, зато его враг был правильным".
Депутат Европарламента от этой же партии Яак Мадисон (Jak Madison) также высказался за возвращение монумента.
По его словам, "в 1944 году у эстонцев не было особого выбора, в какой форме воевать против большевиков и Красной армии". "Поскольку эти мужчины воевали за независимость Эстонии, то, вне всякого сомнения, мы должны чтить их память. Памятник - это самое меньшее, что мы можем для этого сделать", - считает Мадисон.
Памятник с изображением солдата в нацистской военной форме призван увековечить память воинов 20-й эстонской дивизии СС. На монументе текст "Эстонским мужчинам, воевавшим в 1940-1945 против большевизма и во имя восстановления независимости Эстонии".
В первый раз памятник был установлен в июле 2002 года в Пярну, но в связи с негативным международным резонансом городские власти распорядились его демонтировать.
В августе 2004 года памятник в присутствии представителей местной власти, националистических организаций и церкви вновь был открыт, но уже на кладбище поселка Лихула, где за три первых дня его посетили более 80 тыс. человек. Однако под международным давлением правительство распорядилось удалить монумент, что вызывало акции протеста среди националистически настроенных граждан.
Активисты входящей в правящую коалицию Консервативной народной партии Эстонии на минувшей неделе заявили о намерении вновь установить памятник и направили запрос в волостную управу, с целью узнать, кому в настоящее время принадлежит стоявший в поселке Лихула монумент, сообщила местная газета Laane elu.
Ныне скандальный памятник находится на территории музея борьбы за освобождение Эстонии в Лагеди (Lagedi) под Таллином.
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