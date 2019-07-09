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СНГ 09.07.2019 17:47

Узбекистан приветствует совместную резолюцию о мире участников межафганской встречи в Дохе - МИД

Узбекистан поддерживает решения межафганской конференции, прошедшей в столице Катара, и принятую ее участниками Совместную резолюцию о мире, говорится в сообщении министерства иностранных дел республики, распространенном во вторник.

"Приверженность сторон к достижению устойчивого мира путем инклюзивных межафганских переговоров является единственным верным способом урегулирования афганской проблемы ", - заявили в МИД Узбекистана.

"Узбекистан всегда придерживался твердой позиции о том, что мирный процесс должен охватить все политические силы и этнические группы страны. При этом главенствующую роль в нем должны играть сами афганцы", - говорится в сообщении узбекского внешнеполитического ведомства.

"Политический процесс по установлению долгожданного мира в стране должен осуществляться только самими афганцами и под руководством народа Афганистана Исходя из этого, Узбекистан и далее готов продолжить усилия по реальному достижению мира в Афганистане", - отмечается в документе.

Межафганская конференция, организованная Катаром и ФРГ, проходила в Дохе 7-8 июля. В ней участвовали представители движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) и афганские политики. По итогам конференции принято совместное заявление.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, МИД, АФГАНИСТАН, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]