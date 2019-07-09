Узбекистан приветствует совместную резолюцию о мире участников межафганской встречи в Дохе - МИД

Узбекистан поддерживает решения межафганской конференции, прошедшей в столице Катара, и принятую ее участниками Совместную резолюцию о мире, говорится в сообщении министерства иностранных дел республики, распространенном во вторник.
"Приверженность сторон к достижению устойчивого мира путем инклюзивных межафганских переговоров является единственным верным способом урегулирования афганской проблемы ", - заявили в МИД Узбекистана.
"Узбекистан всегда придерживался твердой позиции о том, что мирный процесс должен охватить все политические силы и этнические группы страны. При этом главенствующую роль в нем должны играть сами афганцы", - говорится в сообщении узбекского внешнеполитического ведомства.
"Политический процесс по установлению долгожданного мира в стране должен осуществляться только самими афганцами и под руководством народа Афганистана Исходя из этого, Узбекистан и далее готов продолжить усилия по реальному достижению мира в Афганистане", - отмечается в документе.
Межафганская конференция, организованная Катаром и ФРГ, проходила в Дохе 7-8 июля. В ней участвовали представители движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) и афганские политики. По итогам конференции принято совместное заявление.
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