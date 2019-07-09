МОК приветствует операцию Европола и WADA по изъятию допинга

Международный олимпийский комитет (МОК) выразил удовлетворение завершением совместной операции Европола и Всемирного антидопингового агентства (WADA), которым удалось выявить большое количество нелегальных допинг-препаратов и контрафактных лекарств.
"Мы приветствуем новости об этой удачной операции. Очень важно бороться с дилерами, поставщиками и производителями, которые приносят в спорт допинг и руководят криминалом. Поздравляем Европол и WADA с их успешным сотрудничеством", - говорится в сообщении пресс-службы МОК, распространенном во вторник.
В минувший понедельник Европол провел в 33 странах спецоперацию по борьбе с незаконным оборотом допинг-препаратов, поддельных лекарств, спортивных и пищевых добавок. По ее итогам было изъято 3,8 млн единиц нелегальных допинговых веществ и поддельных лекарств, разоблачены 17 группировок, разрушены девять подземных лабораторий, арестованы 234 подозреваемых и открыты 839 судебных дел.
Операция проводилась Европолом совместно с Объединенным исследовательским центром, Европейским бюро по борьбе с мошенничеством и Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Она охватила в частности, Украину, Молдавию, Латвию, Литву, Францию, ФРГ и Великобританию. Операция проводилась также в США и Колумбии. Россия в списке стран не фигурирует.
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