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Спорт 09.07.2019 15:50

МОК приветствует операцию Европола и WADA по изъятию допинга

Международный олимпийский комитет (МОК) выразил удовлетворение завершением совместной операции Европола и Всемирного антидопингового агентства (WADA), которым удалось выявить большое количество нелегальных допинг-препаратов и контрафактных лекарств.

"Мы приветствуем новости об этой удачной операции. Очень важно бороться с дилерами, поставщиками и производителями, которые приносят в спорт допинг и руководят криминалом. Поздравляем Европол и WADA с их успешным сотрудничеством", - говорится в сообщении пресс-службы МОК, распространенном во вторник.

В минувший понедельник Европол провел в 33 странах спецоперацию по борьбе с незаконным оборотом допинг-препаратов, поддельных лекарств, спортивных и пищевых добавок. По ее итогам было изъято 3,8 млн единиц нелегальных допинговых веществ и поддельных лекарств, разоблачены 17 группировок, разрушены девять подземных лабораторий, арестованы 234 подозреваемых и открыты 839 судебных дел.

Операция проводилась Европолом совместно с Объединенным исследовательским центром, Европейским бюро по борьбе с мошенничеством и Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Она охватила в частности, Украину, Молдавию, Латвию, Литву, Францию, ФРГ и Великобританию. Операция проводилась также в США и Колумбии. Россия в списке стран не фигурирует.

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Тэги: МИР, МОК, ЕВРОПОЛ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]