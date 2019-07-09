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СНГ 09.07.2019 15:50

Путин прибыл в Екатеринбург

Президент России Владимир Путин во вторник прилетел в Екатеринбург, где посетит международную промышленную выставку "Иннопром" и встретится со студентами Уральского федерального университета.

Президент выступит на втором Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS), который проходит в рамках "Иннопрома".

GMIS - это совместная инициатива министерства энергетики и промышленности ОАЭ и Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), соорганизатором саммита выступает Минпромторг России.

Позже во вторник Путин пообщается со студентами и аспирантами Уральского федерального университета (УрФУ).

Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства принял решение посетить все федеральные университеты, и в Уральском еще не был.

"Каждый раз президент с большим вниманием и готовностью общается со студентами, аспирантами в свободном режиме. Это всегда очень ценное общение", - сказал Песков.

Кроме того, президент в ходе посещения УрФУ осмотрит экспозицию инновационных разработок университета.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЕКАТЕРИНБУРГ, ПРИБЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]