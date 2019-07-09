Путин прибыл в Екатеринбург

Президент России Владимир Путин во вторник прилетел в Екатеринбург, где посетит международную промышленную выставку "Иннопром" и встретится со студентами Уральского федерального университета.
Президент выступит на втором Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS), который проходит в рамках "Иннопрома".
GMIS - это совместная инициатива министерства энергетики и промышленности ОАЭ и Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), соорганизатором саммита выступает Минпромторг России.
Позже во вторник Путин пообщается со студентами и аспирантами Уральского федерального университета (УрФУ).
Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства принял решение посетить все федеральные университеты, и в Уральском еще не был.
"Каждый раз президент с большим вниманием и готовностью общается со студентами, аспирантами в свободном режиме. Это всегда очень ценное общение", - сказал Песков.
Кроме того, президент в ходе посещения УрФУ осмотрит экспозицию инновационных разработок университета.
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