Путин прибыл в Екатеринбург

Президент России Владимир Путин во вторник прилетел в Екатеринбург, где посетит международную промышленную выставку "Иннопром" и встретится со студентами Уральского федерального университета.

Президент выступит на втором Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS), который проходит в рамках "Иннопрома".

GMIS - это совместная инициатива министерства энергетики и промышленности ОАЭ и Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), соорганизатором саммита выступает Минпромторг России.

Позже во вторник Путин пообщается со студентами и аспирантами Уральского федерального университета (УрФУ).

Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства принял решение посетить все федеральные университеты, и в Уральском еще не был.

"Каждый раз президент с большим вниманием и готовностью общается со студентами, аспирантами в свободном режиме. Это всегда очень ценное общение", - сказал Песков.

Кроме того, президент в ходе посещения УрФУ осмотрит экспозицию инновационных разработок университета.