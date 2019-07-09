Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.907 RUR   0.0267 GBR   2.127 TRY   0.2965

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.51 0.88 Brent 64.23 0.93

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 09.07.2019 15:55

Цены на нефть растут, Brent торгуется на уровне $64,46 за баррель

Цены на нефть перешли к росту в ходе торговой сессии во вторник, инвесторы ждут выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:40 составляет $64,46 за баррель, что на $0,35 (0,55%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,29 (0,5%) - до $57,95 за баррель.

В центре внимания участников рынка - выступление Пауэлла в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Пауэлл представит доклад о денежно-кредитной политике в комитете Конгресса в среду в 18:00 , а в четверг в это же время - в банковском комитете Сената.

Шансы на то, что США и Китай смогут достичь договоренностей в торговой сфере в ближайшем будущем, остаются низкими, поэтому эксперты возлагают надежды на Федрезерв, смягчение политики которым поддержало бы экономический рост.

Между тем инвесторы также следят за ситуацией на Ближнем Востоке, где сохраняется напряженность.

Как стало известно, британская BP развернула свой танкер British Heritage, направлявшийся в иранский порт Басра, из-за опасений его захвата Ираном в ответ на задержание Великобританией иранского танкера вблизи Гибралтара.

Агентство "Тасним" во вторник процитировало заявление начальника генштаба ВС Ирана Мохаммада Хоссейна Багери, в котором говорится, что Иран в случае необходимости предпримет ответные действия в связи с задержанием танкера Grace 1.

Ранее глава МИД Ирана Джавад Зариф обвинил Великобританию в пиратстве в связи с инцидентом с танкером.

Как сообщалось, власти Гибралтара, британской заморской территории, задержали в минувший четверг танкер Grace 1, который, предположительно, поставлял иранскую нефть в Сирию, что является нарушением санкций ЕС в отношении Сирии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Цены на нефть снижаются в ожидании сигналов от Пауэлла, Brent торгуется на уровне $63,96 за баррель Цены на нефть сохраняют стабильность, Brent на уровне $64,2 за баррель Цены на нефть стабильны, Brent торгуется на уровне $64,24 за баррель Brent дорожает на опасениях усиления ближневосточного конфликта, WTI остается в минусе Цена нефти Brent слабо растет и торгуется у $63,4 за баррель, WTI дешевеет Нефть продолжает дешеветь, Brent торгуется у $63,69 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]