Цены на нефть растут, Brent торгуется на уровне $64,46 за баррель

Цены на нефть перешли к росту в ходе торговой сессии во вторник, инвесторы ждут выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:40 составляет $64,46 за баррель, что на $0,35 (0,55%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,29 (0,5%) - до $57,95 за баррель.

В центре внимания участников рынка - выступление Пауэлла в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Пауэлл представит доклад о денежно-кредитной политике в комитете Конгресса в среду в 18:00 , а в четверг в это же время - в банковском комитете Сената.

Шансы на то, что США и Китай смогут достичь договоренностей в торговой сфере в ближайшем будущем, остаются низкими, поэтому эксперты возлагают надежды на Федрезерв, смягчение политики которым поддержало бы экономический рост.

Между тем инвесторы также следят за ситуацией на Ближнем Востоке, где сохраняется напряженность.

Как стало известно, британская BP развернула свой танкер British Heritage, направлявшийся в иранский порт Басра, из-за опасений его захвата Ираном в ответ на задержание Великобританией иранского танкера вблизи Гибралтара.

Агентство "Тасним" во вторник процитировало заявление начальника генштаба ВС Ирана Мохаммада Хоссейна Багери, в котором говорится, что Иран в случае необходимости предпримет ответные действия в связи с задержанием танкера Grace 1.

Ранее глава МИД Ирана Джавад Зариф обвинил Великобританию в пиратстве в связи с инцидентом с танкером.

Как сообщалось, власти Гибралтара, британской заморской территории, задержали в минувший четверг танкер Grace 1, который, предположительно, поставлял иранскую нефть в Сирию, что является нарушением санкций ЕС в отношении Сирии.