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Происшествия 09.07.2019 16:08

В Азербайджане арестован водитель микроавтобуса, спровоцировавший ДТП с грузовиком , в котором погибли 8 человек

Правоохранительные органы Азербайджана арестовали Низами Мустафаева в качестве главного подозреваемого по делу о гибели 8 человек в результате ДТП грузовика КАМАЗ и микроавтобуса Mercedes Vito на юге республики.

Мустафаев арестован по статье 263.3 УК Азербайджана (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), отмечается в совместном заявлении МВД и Генпрокуратуры Азербайджана.

«По делу опрощены свидетели ДТП, назначены необходимые экспертизы и проведены другие неотложные следственные мероприятия. Следствием установлено, что Мустафаев допустил грубые нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Он арестован в качестве подозреваемого», - подчеркивается в заявлении.

По делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.

ДТП произошло в 7:00 по местному времени на 135 км автодороги Алят-Астара. Один из двух микроавтобусов, перевозивших людей из Баку в Лерикский район на свадьбу, столкнулся с грузовиком. Транспортные средства двигались в одном направлении. В результате ДТП пострадали также два человека, одна из них - женщина - помещена в реанимацию с тяжелыми травмами.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ДТП, ВИНОВНИК, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]