В Азербайджане арестован водитель микроавтобуса, спровоцировавший ДТП с грузовиком , в котором погибли 8 человек

Правоохранительные органы Азербайджана арестовали Низами Мустафаева в качестве главного подозреваемого по делу о гибели 8 человек в результате ДТП грузовика КАМАЗ и микроавтобуса Mercedes Vito на юге республики.
Мустафаев арестован по статье 263.3 УК Азербайджана (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), отмечается в совместном заявлении МВД и Генпрокуратуры Азербайджана.
«По делу опрощены свидетели ДТП, назначены необходимые экспертизы и проведены другие неотложные следственные мероприятия. Следствием установлено, что Мустафаев допустил грубые нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Он арестован в качестве подозреваемого», - подчеркивается в заявлении.
По делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.
ДТП произошло в 7:00 по местному времени на 135 км автодороги Алят-Астара. Один из двух микроавтобусов, перевозивших людей из Баку в Лерикский район на свадьбу, столкнулся с грузовиком. Транспортные средства двигались в одном направлении. В результате ДТП пострадали также два человека, одна из них - женщина - помещена в реанимацию с тяжелыми травмами.
Ф.Исазаде
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