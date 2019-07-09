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Финансы 09.07.2019 16:12

Unibank выдал компенсаций по проблемным кредитам на 65 млн манатов

Азербайджанский «Unibank» выплатил компенсаций по проблемным кредитам на общую сумму свыше 65,257 млн манатов, заявил начальник департамента поддержки продаж и услуг банка Микайыл Мамедов.

«Как вы знаете, Unibank сумел вовремя завершить выдачу компенсаций. С начала процесса Unibank выплатил 122,651 тыс. клиентам 65,257 млн манатов», - сказал Мамедов в интервью пресс-службе банка.

По его словам, после процесса выплаты компенсаций банк приступил ко второму этапу – реструктуризации.

"Все необходимые технические вопросы были решены, после чего мы начали процесс реструктуризации. Кредиты некоторых клиентов уже были реструктуризированы", - отметил Мамедов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 февраля 2019 года подписал указ о дополнительных мерах по решению проблемы просроченных кредитов физических лиц.

Указ предусматривает возмещение в течение трех месяцев разницы по основному долгу физических лиц по кредитам в иностранной валюте на сумму до $10 тыс., возникшей в результате девальваций (в 2015г - ИФ), за счет средств государственного бюджета.

Средства возмещены по курсу на 28 февраля 2019 года (1,7 манат/$1).

При этом за каждый доллар основного долга по кредитам, заключенным до 21 февраля 2015 года, компенсация составила 0,25 манат ($0,15), а по займам, выданным в период от 22 февраля до 21 декабря 2015 года - 0,6 манат ($0,35).

Согласно указу, банкам со стороны Центрального банка на основе обращения Палаты по надзору над финансовыми рынками будет выделено 682 млн манатов на проведение реструктуризации проблемных валютных кредитов граждан на сумму до $10 тыс. и займов в национальной валюте на сумму до 17 тыс. манатов.

При этом размер компенсационной выплаты каждому физлицу не должен превышать сумму эквивалентную $5 тыс.

По данным Палаты по надзору за финансовыми рынками, в Азербайджане компенсацию по проблемным кредитам получат 602,437 тыс. человек.

ОАО "Unibank" создано в октябре 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана. Акционерами банка являются: Европейский банк реконструкции и развития (доля 44,4748%), Эльдар Гарибов (41,9091%), физические лица (6,0157%), юридические лица (7,6004%). Уставный капитал банка равен 125 млн 686 тыс. 355,68 манатов. Он разделен на 46 млн 208,219 тыс. акций номиналом в 2,72 манат за ценную бумагу.

А.Мамедов

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Тэги: БАНК, КОМПЕНСАЦИИ, ВЫПЛАТЫ


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