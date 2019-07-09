Путин 11 июля встретится с президентом Боливии

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 11 июля встретится с президентом Многонационального Государства Боливия Эво Моралесом, который посетит Россию с официальным визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Планируется, что главы государств обсудят актуальные вопросы российско-боливийских отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, обменяются мнениями по ключевым международным и региональным темам", - говорится в сообщении.

По итогам переговоров предполагается подписание ряда двусторонних документов.