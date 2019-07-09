SIF выдал во вторник предпринимателям Горно-Ширванского экономического района Азербайджана льготных кредитов на 476 тыс. манатов

Фонд развития предпринимательства (SIF) с начала 2019 года выдал льготных кредитов на общую сумму 50,1 млн манатов, сообщает министерство экономики.
«В целом, 545 предпринимателей на реализацию проектов общей стоимостью 182 млн манатов получили льготных кредитов на сумму 50,1 млн манатов. Реализация этих проектов позволит открыть до 2 тыс. рабочих мест», - отмечается в сообщении.
В министерстве также сообщили, что SIF во вторник выдал 28 предпринимателям Горно-Ширванского экономического района льготные кредиты на общую сумму 476 тыс. манатов. Кредитование данных проектов позволит создать более 30 новых рабочих мест. Выданные кредиты будут направлены на реализацию проектов по животноводству, рыбоводству, виноградарству и прочим сферам.
В целом, за весь период деятельности SIF, предпринимателям Горно-Ширванского экономического района выдано льготных кредитов на общую сумму 73,4 млн манатов на реализацию 1969 проектов.
Как сообщалось ранее, 1 августа 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства". Согласно указу ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF). Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.
В 2018 году объем льготного кредитования бизнеса посредством фонда составил 160,2 млн манатов. В 2019 году объем кредитования составит минимум 160 млн манатов.
Кредиты выдаются на сумму от 5 до 50 тысяч манатов (сроком на 3 года), от 50 тысяч до 1 млн манатов на 5 лет и крупные кредиты - от 1 млн до 10 млн на 10 лет. Ставка по кредитам - 5% годовых.
Н.Аббасова
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