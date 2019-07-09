Трамп продолжает давать нелестные характеристики британскому послу в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что лично не встречался с послом Британии Кимом Дарроком, который ранее отправлял в Лондон телеграммы с критическим отзывами, но считает его "очень глупым парнем".
"Сумасшедший посол, которого Великобритания отправила в Соединенные Штаты, нас не пугает, он очень глупый парень... Я с ним не знаком, но мне говорили, что он напыщенный глупец", - написал Трамп.
Президент США добавил, что послу Британии, по его мнению, следует уделить больше внимания делам его страны.
"Он должен поговорить со своими согражданами, с премьер-министром Мэй о провале переговоров о Brexit, а не расстраиваться из-за моей критики, того, как ужасно работали над этим соглашением (о выходе Британии из ЕС - ИФ). Я говорил Терезе Мэй, как это нужно сделать, но она решила действовать по-своему, по-дурацки. И у нее не получилось. Катастрофа", - написал Трамп.
Также он заявил, что послу Британии следует рассказать о том, что у "Соединенных Штатов лучшая экономика и армия в мире.
"И они (экономика и армия - ИФ) становятся все лучше и лучше. Спасибо вам, господин президент", - добавил Трамп, говоря о самом себе.
Ранее Трамп заявил, что его администрация отныне не желает взаимодействовать с послом Великобритании в Вашингтоне Кимом Дарроком.
Как ранее сообщало издание The Daily Mail, в секретных телеграммах и брифингах британский посол предупреждал правительство Великобритании о том, что "карьера Трампа может закончиться позором", и описывал конфликты в Белом доме как "бои на ножах".
Источник в правительстве Великобритании подтвердил американскому телеканалу CNN, что данные, описанные The Daily Mail, охватывают период с 2017 года по сей день, и являются подлинными.
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