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Карабахский конфликт 09.07.2019 16:40

Министр обороны Азербайджана и глава МККК обсудили текущую ситуацию вокруг карабахского урегулирования

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял главу бакинского представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) Элену Аймоне Сессеру в связи с завершением ее полномочий.

«В ходе встречи стороны обсудили деятельность, направленную на просвещение в области международного гуманитарного права личного состава воинских частей, дислоцированных в прифронтовой зоне и гражданского населения близ линии соприкосновения войск»,- говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что Гасанов и Сессера провели обмен мнениями по текущему состоянию и перспективам взаимного сотрудничества между Минобороны и МККК, а также армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

«Министр обороны выразил признательность Сессера за усилия, приложенные в развитие отношений между Азербайджаном и МККК за период деятельности в Баку, пожелал ей дальнейших успехов»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, МККК, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]