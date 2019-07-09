Министр обороны Азербайджана и глава МККК обсудили текущую ситуацию вокруг карабахского урегулирования

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял главу бакинского представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) Элену Аймоне Сессеру в связи с завершением ее полномочий.

«В ходе встречи стороны обсудили деятельность, направленную на просвещение в области международного гуманитарного права личного состава воинских частей, дислоцированных в прифронтовой зоне и гражданского населения близ линии соприкосновения войск»,- говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что Гасанов и Сессера провели обмен мнениями по текущему состоянию и перспективам взаимного сотрудничества между Минобороны и МККК, а также армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

«Министр обороны выразил признательность Сессера за усилия, приложенные в развитие отношений между Азербайджаном и МККК за период деятельности в Баку, пожелал ей дальнейших успехов»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде