Путин считает, что не нужно осложнять санкциями отношения с Грузией

Президент РФ Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии, которые предлагают российские парламентарии.
"Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, чтобы стало осложнять наши отношения", - сказал Путин журналистам в Екатеринбурге.
Путин заявил, что все эти скандальные высказывания, звучащие в его адрес в Грузии, это производные от политики, основанной на нежелании помнить историю взаимоотношений Грузии, Абхазии и Осетии, подорвать отношения с Россией.
"Все остальное это производные - и ругань, и брань. К этому относиться нужно по-серьезному, глубоко, а не реагировать на какие-то внешние проявления каких-то подонков", - подчеркнул президент.
В связи с этим он добавил: "Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу".
"Один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто. О нем раньше никто не знал, сейчас все говорят. Он в этом смысле добился своего, ну отстранили его, он поехал на отдых, придет - продолжит работу", - сказал президент РФ.
Но, по его словам, "есть ведь в Грузии люди, которые протестуют против этого, ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией я бы не стал предпринимать ничего, чтобы их осложняло".
Ранее во вторник Госдума приняла заявление "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии" с призывом к правительству принять специальные экономические меры к Грузии.
В заявлении отмечается, что у кабинета министров есть право ввести экономические ограничения в отношении этой страны.
В документе говорится, что "депутаты Госдумы категорически осуждают непрекращающиеся антироссийские провокации в Грузии и отмечают, что открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско- грузинских отношений".
"В связи с продолжением недружественных действий Государственная Дума рекомендует правительству РФ рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер, предусмотренных Федеральным законом от 30 декабря 2006 года No 281-ФЗ "О специальных экономических и принудительных мерах", и внести соответствующие предложения президенту РФ", говорится в заявлении, поддержанном всеми фракциями.
В минувший понедельник после заседания Совет Думы спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что депутаты предлагают правительству рассмотреть возможность прекращения поставок с территории Грузии в Россию вина, воды газированной, а также обсудили вопросы прекращения перечисления с территории России денежных переводов.
В правительстве РФ заявили о готовности рассмотреть обращение депутатов Госдумы, касающееся запрета на ввоз в Россию грузинского вина и минеральной воды, а также предложение парламентариев заморозить денежные переводы из РФ в Грузию. Это подтвердил в понедельник журналистам пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов.
В минувшее воскресенье вечером ведущий грузинского телеканала "Рустави-2" Георгий Габуния в своей передаче "Постскриптум" выступил с оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина с использованием нецензурной лексики. По горячим следам поступок Габуния осудили президент и премьер Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе, усмотревшие в нем провокацию.
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