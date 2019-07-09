Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.907 RUR   0.0267 GBR   2.127 TRY   0.2965

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.51 0.88 Brent 64.23 0.93

Погода в Баку

  ночь день

Регион 09.07.2019 16:47

Около 45 тысяч жителей Махачкалы остались без света из-за аварии

Специалисты в Махачкале (Дагестан) восстанавливают электроснабжение, прерванное из-за аварии на подстанции, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе регионального МЧС.

Информация о ЧП поступила во вторник в 13:40.

"В связи с возгоранием на подстанции "Новая", расположенной на улице И.Казака, 18 (б) в Махачкале, произошло отключение мощностью 30 мегаватт. В зону отключения попадают 4 тыс. 343 дома, в которых проживают около 45 тысяч человек, из них около 9 тысяч - дети", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ориентировочное время завершения аварийно-восстановительных работ - 17:00 вторника.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, СВЕТ, ОТКЛЮЧЕНИЕ


Похожие новости


Глава Дагестана Васильев госпитализирован в Москве с воспалением легких Три человека погибли и трое пострадали в ДТП в Дагестане Число жертв взрыва на нефтяном танкере в Махачкале увеличилось до трех человек Пожара после взрыва газа на танкере в Дагестане нет, есть задымление - МЧС Танкер взорвался во время перекачки нефти в Дагестане - МЧС Дагестанский рисоперерабатывающий завод планирует экспорт в Азербайджан

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]