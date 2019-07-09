Около 45 тысяч жителей Махачкалы остались без света из-за аварии

Специалисты в Махачкале (Дагестан) восстанавливают электроснабжение, прерванное из-за аварии на подстанции, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе регионального МЧС.

Информация о ЧП поступила во вторник в 13:40.

"В связи с возгоранием на подстанции "Новая", расположенной на улице И.Казака, 18 (б) в Махачкале, произошло отключение мощностью 30 мегаватт. В зону отключения попадают 4 тыс. 343 дома, в которых проживают около 45 тысяч человек, из них около 9 тысяч - дети", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ориентировочное время завершения аварийно-восстановительных работ - 17:00 вторника.