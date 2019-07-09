Скончался экс-президент Аргентины Фернандо де ла Руа

Бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа ушел из жизни в возрасте 81 года, сообщают во вторник испаноязычные СМИ.

Он скончался накануне вечером в больнице. По данным СМИ, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Информацию о кончине экс-президента подтвердил нынешний глава государства Маурисио Макри. Он выразил соболезнования родным и близким скончавшегося экс-политика.

Фернандо де ла Руа занимал пост президента Аргентины с 1999 по 2001 год. Он был вынужден уйти в отставку в связи с массовыми протестами и забастовками в стране из-за его экономической политики. В начале 2000-х годов Аргентина оказалась в глубоком экономическом кризисе. Власти столкнулись с проблемой возврата кредитов и были вынуждены прибегнуть к сокращению зарплат госслужащим и пенсий. После отставки де ла Руа стал фигурантом дела о гибели демонстрантов в ходе этих протестов.

До того, как стать президентом страны, он был мэром Буэнос-Айреса.