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СНГ 09.07.2019 18:49

Руководитель Фонда госимущества Украины задержан - СМИ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски в кабинете и.о. главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИ) Виталия Трубарова, сообщает интернет-издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник в кабинете министров.

"Чиновник задержан. Сейчас проводится обыск с выемкой документов. Трубаров задержан", - сообщил источник издания.

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Тэги: УКРАИНА, ФГИ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]