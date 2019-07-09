Руководитель Фонда госимущества Украины задержан - СМИ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски в кабинете и.о. главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИ) Виталия Трубарова, сообщает интернет-издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник в кабинете министров.

"Чиновник задержан. Сейчас проводится обыск с выемкой документов. Трубаров задержан", - сообщил источник издания.