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Дальнее зарубежье 09.07.2019 19:05

В ЕС объявили тендер на проект диагностики рака с помощью искусственного интеллекта

Еврокомиссия объявила во вторник тендер на 35 млн евро на совершенствование диагностики рака с помощью искусственного интеллекта.

Деньги будет выделены на лучшие проекты в области анализа медицинских изображений с применением искусственного интеллекта, а также других инструментов и средств анализа, направленных на профилактику, прогнозирование и лечение наиболее распространенных форм рака.

Этот тендер является частью программы научных исследований ЕС Horizon 2020, в рамках которой Брюссель инвестирует в общей сложности 177 млн евро на программы "Цифровая трансформация здравоохранения и ухода за больными" и "Надежные цифровые решения и кибербезопасность в здравоохранении и уходе за больными".

В коммюнике сообщается, что комиссар ЕС по цифровой экономике и обществу Мария Габриэль проведет в среду круглый стол высокого уровня, на котором соберутся представители Еврокомиссии, фармацевтической, биотехнологической и медицинской промышленности, а также гражданского общества.

В повестке дня - "дорожная карта" цифровой трансформации здравоохранения и ухода за больными, а также совместимость систем электронных медицинских карт на всей территории ЕС, обмен медицинскими данными через границы и соответствующие аспекты конфиденциальности и защиты данных.

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Тэги: ЕС, ОНКОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]