В ЕС объявили тендер на проект диагностики рака с помощью искусственного интеллекта

Еврокомиссия объявила во вторник тендер на 35 млн евро на совершенствование диагностики рака с помощью искусственного интеллекта.
Деньги будет выделены на лучшие проекты в области анализа медицинских изображений с применением искусственного интеллекта, а также других инструментов и средств анализа, направленных на профилактику, прогнозирование и лечение наиболее распространенных форм рака.
Этот тендер является частью программы научных исследований ЕС Horizon 2020, в рамках которой Брюссель инвестирует в общей сложности 177 млн евро на программы "Цифровая трансформация здравоохранения и ухода за больными" и "Надежные цифровые решения и кибербезопасность в здравоохранении и уходе за больными".
В коммюнике сообщается, что комиссар ЕС по цифровой экономике и обществу Мария Габриэль проведет в среду круглый стол высокого уровня, на котором соберутся представители Еврокомиссии, фармацевтической, биотехнологической и медицинской промышленности, а также гражданского общества.
В повестке дня - "дорожная карта" цифровой трансформации здравоохранения и ухода за больными, а также совместимость систем электронных медицинских карт на всей территории ЕС, обмен медицинскими данными через границы и соответствующие аспекты конфиденциальности и защиты данных.
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