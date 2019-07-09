США требуют от режима Мадуро освободить незаконно задержанных руководителей Citgo

Власти США требуют немедленного освобождения руководства североамериканского подразделения PDVSA компании Citgo, незаконно задержанного в Венесуэле в 2017 году.
"Эти люди страдают серьезными заболеваниями и должны быть немедленно освобождены", - говорится в сообщении представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.
Она заявила, что сторонники Мадуро продолжают препятствовать семьям и адвокатам американских заключенных оказывать помощь в доступе к продовольствию и медикаментам.
"Эти оскорбления не будут проигнорированы. Безопасность и благосостояние американцев за рубежом является одним из высших приоритетов государственного департамента", - добавила Ортагус.
В ноябре 2017 года шесть представителей высшего руководства компании Citgo Petroleum Corp., дочерней структуры венесуэльской нефтяной госкорпорации PDVSA, были арестованы по обвинению в коррупции.
Руководство Citgo обвиняется в том, что пыталось привлечь финансирование у инвестфирм Apollo Global Management и Frontier Management на невыгодных условиях, предлагая компанию в качестве залога.
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