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Дальнее зарубежье 09.07.2019 16:51

США требуют от режима Мадуро освободить незаконно задержанных руководителей Citgo

Власти США требуют немедленного освобождения руководства североамериканского подразделения PDVSA компании Citgo, незаконно задержанного в Венесуэле в 2017 году.

"Эти люди страдают серьезными заболеваниями и должны быть немедленно освобождены", - говорится в сообщении представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.

Она заявила, что сторонники Мадуро продолжают препятствовать семьям и адвокатам американских заключенных оказывать помощь в доступе к продовольствию и медикаментам.

"Эти оскорбления не будут проигнорированы. Безопасность и благосостояние американцев за рубежом является одним из высших приоритетов государственного департамента", - добавила Ортагус.

В ноябре 2017 года шесть представителей высшего руководства компании Citgo Petroleum Corp., дочерней структуры венесуэльской нефтяной госкорпорации PDVSA, были арестованы по обвинению в коррупции.

Руководство Citgo обвиняется в том, что пыталось привлечь финансирование у инвестфирм Apollo Global Management и Frontier Management на невыгодных условиях, предлагая компанию в качестве залога.

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Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, CITGO, АРЕСТОВАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]