Глава МИД Эстонии назвал провокацией планы России устроить салют в честь 75-летия освобождения Таллина от фашистов

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) выразил протест против планов России салютовать 22 сентября в честь освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков.

"Сегодняшнее сообщение о проведении в Российской Федерации салюта в 75-ю годовщину повторной оккупации Таллина является провокационным шагом", - написал Рейнсалу во вторник в Facebook.

"Вторая мировая война означала для Эстонской республики оккупации со стороны как нацистской Германии, так и Советского союза. После ухода немецких войск в 1944 году в Таллине официально вступило законное правительство Эстонской республики. Отмечание повторной оккупации Таллина (советскими войсками - ИФ) салютом нельзя акцептировать", - считает он.

Глава МИД сообщил, что попросил министерство иностранных дел вызвать в связи с этим посла РФ и выразить протест посольству РФ в Таллине.

"Правовая непрерывность Эстонской республики является основой нашей государственности как сегодня, так и завтра. Этот шаг в плане круглой годовщины тем более циничен, что в этом году исполняется 80 лет и пакту Молотова-Риббентропа", - заявил Рейнсалу.

Ранее газета Минобороны РФ "Красная звезда" сообщила, что военные в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приступают к проведению праздничных салютов в честь освобождения городов СССР и Восточной Европы.

В Москве в 2019-2020 годах будет проведено 17 праздничных салютов в честь 75-й годовщины освобождения советских Городов-Героев и столиц европейских государств от немецко-фашистских захватчиков.

По данным газеты Минобороны РФ, праздничные артиллерийские салюты 12 залпами будет производить 449-й салютный дивизион Западного военного округа в 22:00 по московскому времени.

В 2019 году в Москве салюты будут проведены в честь освобождения советскими войсками Бреста (28 июля), Каунаса (1 августа), Кишинева (24 августа), Бухареста (31 августа), Таллина (22 сентября), Риги (13 октября), Белграда (20 октября). В 2020 году салюты будут проведены в Москве в ознаменование освобождения Варшавы (17 января), Будапешта (13 февраля), Братиславы (4 апреля), Вены (13 апреля), Берлина (2 мая) и Праги (9мая).

Салют в Москве в этом году были даны в честь освобождения Одессы (10 апреля), Севастополя (10 мая), Минска (3 июля).